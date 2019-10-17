誇張！台中國中試卷出現影射韓奸詐卑鄙題目

黑韓考題上方還出現“世堅明明與我同黨共事，卻處處與我為難，不知原因何在”也是影射民進黨台北市議員王世堅，政治味十足。（中評社 林谷隆翻攝） 中評社台中10月17日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市議員李中、黃馨慧、賴義鍠等人17日中午在國民黨台中市議會黨團辦公室召開記者會，拿出台中市光榮國中剛結束的國文科段考試卷，痛批出題教師影射韓國瑜，做人格的抹黑以及人身攻擊，出現高度政治意識形態，是否試圖進行思想侵入，達到洗腦學生的目的，為此國民黨籍議員共同呼籲政治力退出校園，教師應保持行政中立。



國民黨台中市議員李中指出，有民眾向他反映，小孩就讀大里某國中，近期段考試題中，竟出現黑韓題目，詢問教師是否違反行政中立？李中議員對此表示做為一個教師，試卷中竟出現高度政治意識形態，以此見得，黑韓黑到學校內，實在是非常離譜！



根據議員拿出的台中市立光榮國中108學年度第一學期第一次段考國文科三年級試卷第五頁試題中出現“韓總管是個奸詐‘卑鄙’的小人，大家都對他嗤之以鼻／國榆出身“卑鄙”，世家大族多瞧不起他，不願與之為伍。



而且在同一題，竟然還出現“世堅明明與我同黨共事，卻處處與我為難，不知原因何在”也是影射民進黨台北市議員王世堅，政治味十足。



國民黨台中市議員黃馨慧則認為，教師在出全年級考題時，題目已觸及行政不中立，這根本就是在對學生做思想的侵入及洗腦。學校內段考試題需要經過哪個單位的審查？還是放任不管？黃馨慧議員更呼籲，選民的智慧不會被呼攏，並要求政治全面退出校園！



不約而同，民進黨台中市議員蔡耀頡也以此質詢台中市政府，批評台中市學校段考居然出現影射“韓國瑜”是奸詐卑鄙小人等字眼，教育及學術單位不應該有如此離譜的字眼與涉及候選人姓名等相關不妥的命題，他質疑學校在命題上，難道沒有審核把關機制嗎？