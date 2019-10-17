韓國瑜連續拜儒釋道三廟　展現熱愛中華文化

韓國瑜到內埔龍泉寺參拜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月17日電（記者 蔣繼平）進行土地傾聽學習之旅的中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，第二天繼續屏東行程，展現對中華文化高度的重視，在內埔連續參拜儒釋道三間廟宇，充分展現“保護“中華民國”，熱愛中華文化”的競選價值觀。



韓國瑜17日下午前往屏東縣內埔鄉的天后宮、昌黎祠、龍泉寺進行參拜。分別祭拜道教的媽祖、儒家的韓愈、佛教的觀世音菩薩。



韓國瑜致詞時表示，相鄰的天后宮和昌黎祠是全台灣少見的結合儒釋道的宮廟，讓他感到非常殊勝。韓在龍泉寺也帶領眾人大聲唸誦心經，十分虔誠。



韓國瑜致詞表示，千萬不能忘記中華文化的重要性，保護“中華民國”，熱愛中華文化，都是他參選的重要價值觀。他強調，從事政治活動，一定要莫忘世上苦人多。台灣百姓這幾年過得太苦了，這樣是不對的。他呼籲屏東鄉親，一定要把握明年翻轉的機會，為未來的子子孫孫打拼。



今天也是觀世音菩薩出家紀念日，韓國瑜以聞聲救苦的觀世音菩薩為例，他譬喻領導者就是人民的希望的化身，政治人物絕對不能忘記這一點。



內埔昌黎祠是台灣唯一主祀唐朝文學家韓愈的廟宇，也是考生來祈求神明保佑的信仰中心。昌黎祠主任委員涂南都讚揚韓國瑜是全台第一位來昌黎祠參拜的2020參選人，不過口快順口祝福韓“金榜題名”，也讓在場支持者及民眾不禁莞爾一笑。