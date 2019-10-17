李佳芬弟弟爆趣事　老丈人怎麼看女婿

李佳芬胞弟李明哲（右）今天接受電台節目主持人黃暐瀚專訪。（照片：POP撞新聞提供） 中評社台北10月17日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日開始請假並全力投入大選，雲林縣議員、李佳芬胞弟李明哲今天北上到電台節目受訪，談韓國瑜追李佳芬趣聞、韓的日常生活，還透露李的父親李日貴對韓國瑜的第一印象，讓聽眾感受到不同樣貌的韓國瑜。



李明哲也表示，姊夫也曾坦言接任高雄市政不久，有許多力有未逮之處，沒辦法改變，有想法卻難落實，但每天仍積極去面對。韓選前並不想參選2020，但大家把韓拱出來，就一定會挺到底，韓是時勢造英雄。



國民黨雲林縣議員、李佳芬胞弟李明哲今天北上接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，透露許多韓國瑜的小故事。



李明哲受訪時表示，他第一次見到韓國瑜約在1986年，當年他只是高中生，韓國瑜已和姊姊李佳芬交往很久，那時是姊姊首次帶韓來家裡作客，韓幽默風趣，還不忘拉攏他這個小舅子。



李明哲說，父親李日貴認識韓國瑜後，評斷韓“此人不會暈車，可以深交”，意即韓國瑜是個見過大場面的人，很穩健成熟不易受到影響。



李明哲也談到，姊夫（韓國瑜）當時從台北眷村家庭來到雲林，發現有語言上差異，鄉下幾乎都講閩南語。為精進閩南語，姊夫都會在車上播放張秀卿等知名閩南語歌手的歌，藉此練習聽閔南語。



黃暐瀚問到，韓國瑜卸任“立委”，消失在政壇從台北搬到雲林是否遇到低潮期？李明哲說，姊夫確實有一些心境轉折，比如過去電話不斷，後來幾乎沒有響過，但姊夫對於“國家”大事的關心不曾間斷。



李表示，韓在雲林的時候，天天看書、看新聞和政論節目，並會跟大家分享自己的理念，有次賀伯颱風災情嚴重，姊夫就建議當時任職“行政院長”的吳敦義主席，調派軍隊救災，後來也真的被採納。



李明哲說，他眼中的韓國瑜總是讓自己充滿活力，早上起來就做運動、看報紙，下午爬爬山、走訪鄰里發掘趣聞或地方文化，也是家中的康樂股長。有次韓國瑜和他們要去吃飯，途中經過某家店，姊夫就拿起假髮套頭上，逗得大家哄堂大笑，韓總是自娛娛人，是大家的開心果。

