韓國瑜訪屏東原住民瑪家鄉　大家都來了！

韓國瑜拜訪屏東原民鄉部落瑪家鄉北葉村。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月17日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽土地學習之旅”17日再度深入屏東原民鄉部落瑪家鄉北葉村，原住民朋友擠進整個北葉村集會所，以歌唱及舞蹈歡迎韓。



韓國瑜抵達現場後受到原住民熱烈歡迎，致詞時除大讚原住民性格樂天開朗是基於他們宗教、生活價值、家庭與國家的精神，更讚美原民姑娘美麗漂亮、男子強壯英俊。現場原住民被韓逗得樂不可支，高喊“韓國瑜當選！”



韓國瑜細數高雄負債也不敢砍原住民經費，更強調原住民在偏鄉所需醫療、教育、設備及交通等需求，並承諾對原住民付出照顧，並拉抬黨籍“立委”選將章正輝、葉壽山等人。



原住民精神領袖、前“原民會主委”華加志也替韓背書，強調原住民族是最支持“中華民國”及中國國民黨的，呼籲明年投票，要票票入匭，讓庶民“總統”領航台灣。



不少瑪家鄉的原住民扶老攜幼，想聽聽韓國瑜個人的演說魅力，原民“立委”簡東明也讚韓國瑜是“唯一”一位參選“總統”來到瑪家鄉的參選人。國民黨在瑪家鄉舉行固本會報，拉抬黨籍“總統”及“立委”人選，韓國瑜也展現“母雞帶小雞”實力，向原住民朋友溫情懇託。



至於可愛卻不懂政治的原住民小朋友則在會場內玩耍或黏著媽媽，也形成另類有趣溫馨的畫面。