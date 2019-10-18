林奕華解讀韓國瑜傾聽之旅　揭兩目的三建議

林奕華針對韓國瑜傾聽之旅提出得避免時間延誤等建議。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜16日展開“傾聽之旅”。國民黨籍“立委”林奕華接受中評社訪問時提兩個策略，一是從南部出發，展現不同於民進黨，可以真正做到南北平衡；二是，可以減低任期不到一年就請假的傷害。而面對韓國瑜接下來的行程，林奕華則提出三大建議：一、大家一定會緊盯是否行程延誤，旁邊得有人扮壞人掌握時間；二、避免天外飛來一筆的發言；避免被護衛隊包圍，一般民眾接觸不到。



韓國瑜16日請假展開“傾聽之旅”，並從南部出發誓言要把南方的精神帶給全台灣。林奕華指出，整體而言，這將可以讓韓國瑜完全投入2020大選，對於選情絕對有幫助，除了可以面對面跟民眾接觸，也能透過到不同地方提出對台灣的建言以及當選後施政上的藍圖。



這次韓國瑜選擇從南部出發，林奕華認為有兩大目的，第一為面對民進黨一直說要南北平衡，藉由從南部出發顯現民進黨說歸說但做不到，韓國瑜則可能真的做到南北平衡。



林奕華接著說，第二韓國瑜在任期不到一年就請假投入大選多少會引發一些高雄市民的怨言，從南部出發也有代表若當選將更重視南部，與過去“總統”與“總統”參選人都是從北部出發，與台北關聯性比較高產生不同，若當選將對於高雄市是有幫助的，藉此將傷害減低。



面對接下來的“傾聽之旅”，林奕華也提出建議，第一大家都在緊盯韓國瑜行程延誤的問題，大選行程很密支持者很熱情拖時間是很正常的事情，但旁邊不得不有壞人來幫他掌握時間。



林奕華也說，第二韓國瑜發言可多一些正面論述以及對民進黨質疑，少一些天外飛來一筆，避免被惡搞使得談話內容失焦；第三韓國瑜被護衛隊包著，也會有一般民眾接觸不到的問題，這都是接下來需要注意的地方。