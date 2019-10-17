新華社：中東亂局何時了

中評社香港10月17日電／新華社今天國際時評指出，今年以來，中東地區局勢瞬息萬變，衝突和動蕩加劇，大國博弈和地區勢力的分化，加速了地緣政治格局的調整。



一方面，長期戰亂仍在延續。持續八年的敘利亞內戰一度呈現和平曙光，但是，土耳其“和平之泉”軍事行動的炮聲，讓敘北邊境民眾重陷戰爭夢魘。利比亞國民軍與民族團結政府圍繞首都的黎波裡的爭奪戰持續膠著……



其次，低烈度衝突愈演愈烈。美伊對峙升級，美國對伊朗“極限施壓”，對伊朗祭出史上最嚴石油禁售令和全面經濟、軍事制裁，美軍艦隊、戰機大批進駐海灣沿岸阿拉伯國家軍事基地；阿聯酋、伊朗油輪相繼遇襲；英國、伊朗互扣油輪；沙特阿拉伯重要石油設施屢遭破壞；美國無人機被擊落……這些事件不斷挑戰地區和平的脆弱神經。



不論風雲如何變幻，中東亂局的內外動因並沒有變化——域外大國為一己私利，不斷加大對中東事務的操控；地區國家發展乏力，民生困頓，苦苦求索發展之路。



時評說，以美國為首的西方國家利用中東地區國家間固有的領土爭端、教派分歧等矛盾，分化拉攏，製造爭端，謀求本國利益最大化。這是中東長期以來飽受亂局蹂躪的根本原因。



近年來，美國政府在中東赤裸裸地演繹著弱肉強食的叢林法則，加劇了地區局勢動蕩。美國單方面退出伊核協議，製造“伊朗威脅論”，使海灣局勢急劇惡化；敘北戰事重燃，與美國突然撤軍，背棄昔日盟友庫爾德武裝，放任土軍大舉南下不無關係……



在大國角力與博弈中，中東地區諸多國家因教派、族群認同等原因被裹挾捲入衝突與戰爭，難以獨善其身。而大國力量的此消彼長，也造成了地區熱點頻現和地區力量分化。“美國優先”的做法，令美國這個昔日中東和平的主導者信譽掃地。



與此同時，中東一些國家民眾不滿現狀、尋求變革的訴求，也引發了社會動蕩。在蘇丹，民眾示威遊行和軍事政變，使執政30餘年的蘇丹前總統巴希爾成為階下囚，艱難產生的過渡政府對解決民生困境卻難有錦囊妙計。在伊拉克，10月初爆發的民眾示威遊行造成上百人死亡、4000餘人受傷。



中東局勢攸關世界和平與穩定。讓中東地區早日恢復和平，進而振興經濟、發展民生，是中東各國人民熱切的期盼，同時也迫切需要國際社會和地區國家的共同努力。