韓國：以韓朝對話推動朝美關係轉變

中評社香港10月17日電／韓國統一部今天表示，將透過韓朝對話、相互保障安全以及與相關國家緊密合作，來推動朝鮮與美國關係的根本性轉變；儘管韓國今年數度向朝鮮提出各方面交流協商未獲回應。



韓聯社報道，統一部在向國會外交統一委員會提交的國政監察報告中表示，將促使韓朝關係、朝鮮半島非核化、朝鮮與美國關係步入良性循環，推動朝鮮與美國非核化談判取得實質性進展。



中央社援引報道，統一部就韓朝關係表示，將呼籲朝鮮積極履行韓國總統文在寅和朝鮮國務委員長金正恩去年簽署的“板門店宣言”、“9月平壤宣言”，在重啟雙邊對話的同時，努力使協議落實以取得成果。



分析認為，韓國政府可能透過同時推動韓朝對話和朝鮮與美國關係轉變，以打破當前僵局。



報道說，就朝鮮9月初提議舉行朝鮮與美國工作層協商後多次表示韓國應“排斥外部勢力”、“實現民族自主”一事，統一部重申，韓朝關係與朝鮮和美國關係是兩回事。



韓國政府3月提議舉行韓朝將軍級軍事會談，5月和9月分別向朝鮮提議聯合防疫對抗非洲豬瘟和舉行體育交流工作協商，但均未獲回應。



統一部表示，正在為重啟韓朝會談作準備，積極促進雙邊交流合作。



統一部也表示，由於朝鮮表示拒絕接受世界糧食計劃署（WFP）提供的5萬噸援糧，韓國暫時停止相關的準備工作，但這不影響民間層面的對朝鮮人道援助。