美海軍重建第二潛艇大隊應對俄羅斯

美海軍核潛艇在北極冰蓋上浮資料圖。（美海軍官網） 中評社北京10月17日電／美國商業內幕網站10月14日發表了克里斯托弗·伍迪的文章《俄羅斯潛艇的偵測難度加大，海軍正派出更多人手監視它們》，摘編如下：



俄羅斯的潛艇部隊在不斷壯大，且越來越活躍。美國及其北約夥伴對這些潛艇和俄海軍其餘力量正在歐洲各地開展的活動變得愈發關心起來。



對美國海軍而言，這意味著更加關注大西洋、尤其是北大西洋上更靠近俄羅斯位於巴倫支海的北方艦隊基地。



9月底，在第二潛艇大隊解散5年後，美海軍於弗吉尼亞州諾福克重建了該部隊。就在一年多以前，美國海軍剛剛重建了它的第二艦隊，該艦隊的轄區是大西洋的西半部分，北至北極地區。



美國海軍在一份新聞稿中說，重建第二潛艇大隊“旨在提高美海軍無縫指揮和控制在整個任務海區——從美國東海岸到巴倫支海、甚至在必要時深入南大西洋——的水下作戰部隊的能力”。



美海軍大西洋艦隊潛艇部隊指揮官查爾斯·理查德中將在響應海軍最高將領關於重建第二艦隊的言論時，把“更具挑戰性和複雜性”的安全局勢作為第二潛艇大隊回歸的原因。



理查德說：“為了保持美國的水下優勢，我們必須加強海軍力量和對高端藍水戰爭的戰備。這就是為什麼我們今天要重建第二潛艇大隊。”



美海軍潛艇大隊下轄若干潛艇中隊，負責麾下潛艇在美國本土期間的組織、訓練和裝備。在被派往美國在全球的六個作戰司令部之前，各艘潛艇都隸屬於這個大隊。

