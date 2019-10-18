中評鏡頭：蔡英文後援會桃園遍地開花

綠軍參選人跟蔡英文、鄭文燦合體車廂廣告，開始滿街跑。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月18日電（記者 黃文杰）距離2020大選，剩下不到三個月，藍綠開始組織動員，炒熱選情。民進黨執政的桃園市，動作積極，在桃園市長鄭文燦領軍之下，20位黨籍市議員開始相繼成立蔡英文後援會，遍地開花，通常一場號召500人，從戶外到室內都有，挺蔡英文也挺“立委”參選人，一種“小小雞”挺“大母雞”的概念。



第一次當選桃園市議員的黃家齊，日前在桃園區舉辦蔡英文後援會成立大會，原本設計人數是500人，結果場地在餐廳，人數超過預期，竟然來了1600人。



這也讓蔡英文競選辦公室驚訝，掌握兵符的桃園競總主委鄭文燦直說“家齊，你還可以辦第二場”。



據了解，過去打組織戰，通常是國民黨勝過民進黨，但是在桃園，因為鄭文燦執政超過一屆，市長滿意度始終是六都最高，藉由政績與行政資源的大力奧援，也給了黨籍市議員“練兵”機會，特別是新進、年輕一輩的綠營議員，透過一場又一場地方大型後援會成立，肩負組織動員的重責大任。



蔡英文目前民調領先國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，這也讓“小雞”敢於掛出合照。



大街小巷，開始看到“立委”參選人跟鄭文燦合體，“二合一”模式比較常見，挺鄭文燦也挺參選人，現在鄭文燦、蔡英文及參選人的“三合一”廣告也開始滿街跑。