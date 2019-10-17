擺不平！綠委蘇震清揚言不排除脫黨參選

蘇震清透過辦公室強調，若黨中央不守承諾，他不排除脫黨參選。（中評社 資料照） 中評社台北10月17日電（記者 黃筱筠）民進黨茶壺內風暴越燒越旺，16日中執會流會，傳出是“立法院長”蘇嘉全不滿，黨中央不讓他侄子、現任“立委”蘇震清列入不分區安全名單內。蘇震清辦公室今天也表示，若黨中央推翻先前承諾，他一定會捍衛自己的清白，跳下來脫黨參選。。



民進黨發言人李明俐表示，黨主席及黨中央會持續進行溝通，“希望大家能以大局為重”，全力促成黨內最大的團結。黨現在需要先完備不分區提名的相關程序與作業。



蘇震清是屏東縣現任“立委”，因屏東選區重劃，原本屏東縣有3席“立委”，下屆“立委”只剩下2席。屏東縣第一選區民進黨提名新潮流現任“立委”鍾佳濱，而黨內初選時，蘇震清原要與鍾競爭，後來退出初選。當時就傳出蘇震清將改列為不分區“立委”。



蘇震清辦公室今日表示，蘇震清因選區變更禮讓鍾佳濱，之前黨主席卓榮泰已經答應蘇，一定會列入不分區前10名安全名單，當初蘇震清是為了黨內和諧禮讓，不能因為子虛烏有的案子就說他牽扯其中、有疑慮，這樣不公平。



蘇震清辦公室指出，蘇震清希望捍衛自己的清白，此案不能未審先判，就這樣斷了蘇震清的政治路，“若有必要不排除自己參選”。



該選區還有蘇嘉全太太洪恆珠表態以無黨籍參選。