美軍撤離後，俄軍首次進入敘利亞曼比季巡邏

俄軍進入曼比奇市巡邏。（圖源：路透社） 中評社北京10月17日電／綜合俄新社、塔斯社16日消息，俄羅斯軍隊已進入敘利亞阿勒頗省東部曼比奇市進行巡邏，填補了美國軍隊14日撤離後留下的力量空白。



俄媒援引俄羅斯軍官薩法洛夫的話稱，直到一周前，俄軍還不能公開進入曼比季，直到美國周一開始撤軍。“俄羅斯對該鎮及周邊地區的首次巡邏持續了3個多小時。我們與美軍在路上遇見過三次。”



薩法洛夫表示:“一看到俄羅斯國旗，戰鬥就會自動停止：土耳其人和庫爾德人都不想傷害我們，所以我們的工作就是阻止這場戰爭。”



“我們將繼續控制俄軍的責任範圍，首要任務是確保當地民眾的安全，以防任何一方遭遇槍擊。”薩法洛夫補充說，“這不是我們在該地區第一次執行任務，我們在這裡已駐扎了6個多月，尚未遇到任何問題。”



俄羅斯國防部日前發布一份聲明稱，俄羅斯軍隊正在敘利亞和土耳其之間的接觸地帶巡邏，並與土耳其方面進行“互動”。



駐敘利亞美軍的一名發言人15日上午也證實，所有美軍已經離開曼比季。曼比季西側的前哨站，是該地區距離敘利亞政府軍控制範圍最近的區域。美國領導的聯軍發言人卡金斯上校15日透露，這些撤離的部隊將被重新部署到伊拉克或約旦，其中一些美軍可能返回美國。



自美國宣布從敘利亞撤軍後，土耳其於10月9日對敘利亞東北部發起代號為“和平之泉”的軍事行動，針對庫爾德武裝發動進攻。13日，為應對土耳其軍事打擊，敘利亞政府軍與庫爾德軍隊達成協議，向敘利亞北部派遣軍隊，聯合對抗土耳其。



（來源：海外網）