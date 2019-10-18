國親新合提不分區名單？國民黨：沒這氛圍

國民黨主席吳敦義。（中評社資料照） 中評社台北10月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020不分區“立委”名單尚未出爐，名單安排牽動國民黨選情。針對民進黨傳出不分區提名將納入小黨，尋求整合，國民黨有否可能納入親民黨、新黨合力下架蔡政府？國民黨人士強調，目前並沒有嗅到這樣的合作氛圍，畢竟政黨講究實力原則，現今政治環境和2008年的國親合完全不同。



對於國民黨的不分區名單是否可能和親民黨以及新黨共同討論，共推人選以利泛藍力量整合？國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德表示，對此他毫無所悉，且不分區“立委”提名辦法至今還未提出，所以目前也沒有討論到這樣的狀況。



國民黨文傳會主委程美華則說，不回應此議題，下周三將把不分區“立委”作業時程與施行細則送中常會備查，然後會依照相關辦法進行不分區“立委”推薦提名作業。



國親合作共提不分區“立委”曾在2008年發生過，當年國民黨的馬英九為了終結民進黨八年執政，力求在野的泛藍勢力整合，和親民黨主席宋楚瑜達成國親聯盟的協議，該年具有親民黨籍的區域“立法委員”候選人，均統一以國民黨為提名政黨；同時國民黨在不分區名單中，釋出四席予親民黨自行圈定的優秀人選，其中三席列在安全名單之內。



該年宋楚瑜並未代表親民黨參選“總統”，而是聯合支持國民黨馬英九，最終馬英九當選，結束民進黨八年執政。但這樣的國親合作，在四年後的2012年告吹，國親兩黨也各走各的路，漸行漸遠。



國民黨人士對此表示，2008年親民黨仍保有競爭的政治實力，但事過境遷，親民黨的影響力和當年無法相比，2020大選要談國親合作，甚至共提不分區名單，已經是幾乎不可能事情，且目前看來，親民黨在某些區域“立委”上也會自提人選，不分區名單也有其打算，宋楚瑜參選似乎也是箭在弦上，因此並沒有國親合作的氛圍在。



國民黨人士說，至於新黨提出主張一國兩制台灣方案後，和國民黨的兩岸路線上有所不同，且新黨也自行提名楊世光在拚連署參選2020，目的就是求政黨票能過5%門檻，讓新黨能有不分區“立委”席次進軍“立院”，看來也是勢在必行，所以國新合推不分區“立委”似乎也不在兩黨的考慮中。

