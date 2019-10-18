鍾孔炤：韓國瑜選舉方式由南而北在台北決戰

民進黨不分區“立委”鍾孔炤。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月18日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日起展開全台傾聽土地與產業學習之旅。對此民進黨不分區“立委”鍾孔炤17日接受中評社採訪表示，韓國瑜的選戰策略大概就是從屏東尾端一路往北跑，在台北或新北做最後決戰。蔡英文有參選經驗，有地方組織，也有“ 全國性”組織；韓國瑜只是一個地方性的市長，他的組織只是設限在地方的組織，他跑選戰的方式和現任“總統”有所不同。



“立法院”司法及法制委員會17日召開明年度“中央政府”總預算關於“司法院”及所屬主管收支預算審查會議。鍾孔炤會後接受中評社採訪。



對近日幾次民調蔡英文皆領先中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，鍾孔炤認為，民調本來就是一個參考，選舉不到最後一刻，大家都要小心謹慎，步步為營，從韓蔡各自民調上來看，代表還有接近3成的人未表態，這些未表態選民都是雙方要去努力爭取的，讓他們在投票當天做出正確的選擇。



鍾孔炤說，站在我們的立場當然希望這些未表態的人能夠在未來出來投票時支持蔡英文，讓我們的政策能夠延續下去，至少讓她再連任一次，讓台灣能與國際接軌，這是大家所期待的。



蔡英文和民進黨能做那些努力爭取中間選票？鍾孔炤表示，蔡英文對自己的政策、白皮書，以及將執政成果透過相關資訊讓更多民眾了解民進黨這4年多執政所做的努力。另外，對假新聞和假訊息須立即澄清，民眾對假新聞假訊息能夠判讀，而不是以訛傳訛，這些對選情都有影響。



對於呂秀蓮代表喜樂島聯盟參選2020，對民進黨整個選情是否造成衝擊？鍾孔炤表示，台灣本來就是多元文化，呂秀蓮本來就有參選的自由，是否影響民進黨的選票，有待後續的觀察；也許她拉到的一部份是淺藍的選票，畢竟她的連署還沒完成，有達標才能成為候選人。

