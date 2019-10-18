解讀起手式　張斯綱：韓把南台灣推上舞台

張斯綱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜從南台灣起手打選戰，國民黨台北市議員張斯綱接受中評社訪問分析，這象徵韓要把南部那種熱情、陽光的特色帶出來，也是要把南台灣推上舞台中央，很難想像過去有“總統”參選人拚大選第一天就跑去小琉球，韓要從最邊的地方跑起來，讓最基層的民眾感受到熱情，而這就是韓的強項，在倒數80多天衝“民眾互動感”，2020大選從16日才真正開始。



韓國瑜16日起正式請假拚2020大選，首站從屏東出發，除了參拜宮廟與民眾拉近距離外，也到知名觀光景點墾丁與觀光業者座談，拚大選初夜更特地搭船到離島小琉球過夜，邊走訪各地、邊拋出反對政院版高鐵南延及一例一休政策等政見，讓民進黨只能追著跑。韓國瑜從南台灣起手，到底有何政治意義，令人好奇。



1971年生的張斯綱是政治大學東亞研究所法學碩士，曾在就學期間短暫擔任國民黨“立委”韓國瑜辦公室助理。他在2004年創立“五六七大聯盟”，促進國民黨內改革，並支持馬英九擔任黨主席，在2007年進入馬英九與蕭萬長的2008競選總部。後來擔任蕭萬長幕僚，也曾擔任過國民黨中央委員。2014年連勝文代表國民黨角逐北市長時，成為連競選班底之一，是連家軍成員之一，在2018年當選台北市議員。現為韓國瑜競選總部策略小組成員之一。



張斯綱接受中評社訪問時表示，長年以來台北都是政經中心，政治人物經常慣性從北部開始思考，而韓國瑜講自己是從高雄、南部出發，這種從南部開始往北跑的方式，象徵的是把南部那種熱情、陽光的特色帶出來，而這也與韓國瑜這一年多來在高雄的特質是相符的。



張斯綱指出，韓國瑜從南台灣出發的起手式，也是要打破南北平衡，你看蔡英文的選戰打法，多是“北部菁英”的觀點，對於高雄可能就是給政策、補助，但是真正把高雄推到舞台上發亮的其實是韓國瑜，自從韓擔任市長後，高雄市在網路上被搜尋的次數在亞洲城市中都是很高的，誰能想像高雄在過去30至40年不曾像現在這般受到注目，無論是韓國瑜的一舉一動、投資等都成為台灣政經討論很大的熱點，所以“韓國瑜的觀點是真的想把南台灣推上舞台中央”。



張斯綱也說，除了打破南北平衡，從屏東出發，也代表要打破過去綠營的格局，因為屏東的政治傾向是非常綠的地方，更是蔡英文的故鄉。特別是印象中應該沒有“總統”參選人第一天就跑去小琉球，從台灣最邊的地方開始跑起，“韓國瑜的用意就是要讓最基層的民眾感受到熱情”，而這就是韓的強項。



張斯綱認為，從黨內初選結束後，韓國瑜並沒有發揮這項強項，主要的原因就是被綁在高雄、與民動互動的時間及程度不夠，現在韓國瑜要在這倒數80多天去衝“民眾互動感”，民調勢必會出現變化，“2020大選從昨天才真正開始”！