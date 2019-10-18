韓國瑜開始拚了　蔡英文祭出雙線戰術

蔡英文到各地與“立委”參選人參拜廟宇合體拉抬選情。（資料照：“總統府”提供） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）距離2020投票日不到3個月，中國國民黨2020參選人韓國瑜請假拼大選從台灣最南端的屏東縣開跑，未來到大選前會全台跑透透。蔡英文陣營方面則是採取雙線進行，蔡英文除了一般的公務行程外，也會持續到各選區參拜廟宇，借此接近民眾，並搭配“立委”參選人需求配合活動。另外民進黨中央方面，主席卓榮泰也全台各地陪“立委”參選人掃街拜票。



根據蔡陣營規劃，11月16日將率先成立高雄競選總部頗有踩韓國瑜地盤意味，11月17日成立全台競選總部與台北市競選總部，11月18日當週就是登記參選，12月初預計各地競總就會紛紛定位。



蔡英文目前也沒有閒著，積極與各地方“立委”參選人舉行活動與地方座談。今天排定到高雄鳳山選區參拜“鳳邑雙慈殿”、“五甲關帝廟協善心德堂”，也會到高雄前鎮、小港選區參拜“前鎮鎮南宮”、“小港鳳儀宮”，並規劃與“高雄區漁會暨四大公會座談”。



蔡英文一方面持續與“立委”參選人走廟宇參拜，或與地區產業座談，也會持續透過與網紅合作，拉抬網路聲量。蔡英文連任競選辦公室則固定一週三天與“立委”參選人“吃早餐”，固定與網民見面，也拉抬“立委”參選人的聲勢。



卓榮泰方面則走傳統選戰，與各地“立委”參選人進行市場掃街，目前第一輪掃街已經進行約三分之一，之後還會進行第二輪重點式“補強”再掃一次。



蔡英文競選總部與黨中央目前一起規劃則有各社團的後援會成立，蔡英文也都會出席各後援會的出席活動。



相較蔡英文2012年第一次參選時，當時選舉倒數時的造勢活動就是“台一線”活動，當時也是由屏東鵝鑾鼻啟程一路往北走，全台走透透。但2020尋求連任，競選策略與第一次在野時策略不太一樣，在兼顧政務下，無法全力跑選舉。