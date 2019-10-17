外交部證實兩美國人涉非法跨境運送人員被捕

中評社北京10月17日電／2019年10月17日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



2019年太原能源低碳發展論壇將於10月22日至24日在山西太原舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正將出席開幕式等活動。



問：據報道，兩名美國人Jacob Harlan和Alyssa Petersen上月在江蘇被拘留。外交部能否證實他們已被正式指控非法幫助他人偷越邊境？能否提供更多細節？



答：經向有關部門了解，美國公民Alyssa Petersen和Jacob Harlan因涉嫌組織他人偷越國（邊）境，於9月27日、29日被江蘇省公安機關依法分別採取刑事拘留、取保候審強制措施。辦案機關已經及時地將有關情況通報美國駐上海總領館，安排美方領事官員進行領事探視，並依法保障兩人的合法權益。



問：今天，有部分日本內閣閣僚參拜了靖國神社。日本首相安倍晉三沒有參拜，但供奉了祭品。中方對此有何評論？



答：我們注意到了日方在靖國神社問題上的有關消極動向，已經向日方提出了嚴正交涉。我要強調的是，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有14個對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方一些政要的做法再次反映了日方對待侵略歷史的錯誤態度。我們敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。



問：還是關於兩名美國人被拘留的問題。請問該案是否與當前中美關係有關？



答：我沒有看出這件事跟目前的中美關係有什麼聯繫。



問：一名挪威政客提名全體香港人參與2020年諾貝爾和平獎競選，中方對此有何評論？如果明年香港人獲獎，中方會如何反應？



答：香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干涉。我們敦促有關人士本著客觀、公正的態度，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務、干涉中國內政。



問：據報道，美方要求中國駐美外交人員在與地方官員會見之前，必須提前通知美國務院。美方稱，這是對中方有關作法的對等措施。中方是否認為，該決定與中方對美在華外交人員的有關規定對等？



答：美國國務院對中國駐美外交人員在美開展正常公務活動提出額外要求，人為設置障礙，中方對此表示反對，已經向美方提出了嚴正交涉。



中方一貫支持美國駐華外交人員在華開展正常的公務活動，並且提供必要便利。美方所謂中方限制美外交人員活動的說法根本站不住腳。



我們敦促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交人員開展相關活動提供支持和便利，而不是人為地設置障礙。



問：據報道，澳大利亞情報機構稱需要更多資源來調查中方試圖干涉澳大利亞內政的行為。你對此有何評論？



答：我們一直強調，中方奉行不干涉他國內政原則。我們是這麼說的，也是這麼做的。所謂“中國干涉澳大利亞內政”這種說法不過是澳大利亞國內一小部分勢力，在毫無根據的情況下自編自導的拙劣把戲，為的是達到他們不可告人的政治目的。



我願再次重申，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同其他國家的關係。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。我們希望澳方同中方相向而行，多做有利於兩國互信與合作的事情。



問：據《紐約時報》報道，一家中國公司上月和所羅門群島方面達成協議，獲得了該國圖拉吉島的獨家開發權。中方能否證實並進一步介紹情況？



答：我不了解你提到的情況。我能告訴你的是，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上積極開展對外商業合作。



問：關於中美經貿磋商的問題。美國財長姆努欽稱，特朗普總統與中國領導人可能於下月舉行會見。在此之前，他本人願來華進行“第一階段協議”的磋商。中方是否會邀請美方經貿代表團來華磋商？



答：關於中美經貿問題，前幾天我已經多次回答過了。我們希望美方能夠同中方相向而行、共同努力，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。至於你關心的關於磋商的一些具體問題，我建議你去向商務部詢問。