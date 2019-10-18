郭台銘70歲生日許願“國富民強”

張忠謀為郭台銘慶生，兩對夫婦合照。（照片：郭台銘臉書） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）10月18日為鴻海創辦人郭台銘生日，郭17日透過臉書表示，今年剛好是70歲，的確是開啟了我人生的另一個階段，並許下願“中華民國”“國富民強”的願望。



郭台銘表姐夫、現年88歲的台積電創辦人張忠謀、張淑芬夫婦16日晚上在米其林三星的君品酒店頤宮舉辦晚宴為郭台銘暖壽，出席者包括中磊董座王伯元及蘇怡夫婦、華邦電董座焦佑鈞及靳蓉夫婦、富邦集團董事長蔡明忠及陳藹玲夫婦等，初估出席賓客加上郭董身家至少超過新台幣4000億元。郭台銘17日在臉書PO出照片，顯得非常開心。



郭台銘臉書全文



今年剛好是70歲！我的淑芬表姊說：傳統上過70歲生日，是重視人生邁入一個新的里程碑，因此提早找朋友一起慶生，所以今年特別熱鬧🥳



七十歲的確是開啟了我人生的另一個階段，過去的40年，我的生日都依舊是工作日，只有晚上和家人吃飯，今年與摯愛、好友們暢談人生、分享喜悅，只有感恩！上天給我的真的很多，我也許下回饋“國家”與社會的承諾！



幕僚們錄製了一段生日影片，很搞笑，大家一起吃蛋糕也感到十分窩心☺️



我的生日願望？願 ＃“中華民國”“國富民強”🇹🇼，人人安居樂業，日日是好日！很多粉絲的祝福我都收到了，感謝大家！



＃大家生日都怎麼過

＃有愛的生日是最大的祝福

＃希望剛剛地震大家都平安無事

