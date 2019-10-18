中評關注：韓國瑜犀利出擊　直球對決蔡政策

韓國瑜屏東下鄉行程所到之處都受到大批民眾夾道歡迎。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人韓國瑜16日正式請假投入大選進行土地傾聽學習之旅，從最南端的恆春半島鵝鑾鼻出發，屏東也是蔡英文的故鄉，綠營長期執政20年，此舉有拔樁意味。韓連續兩天每場大型座談都鎖定民眾對蔡政府的不滿拋出政策，和過去選戰打法不同，掌握選擇戰場的主動權。



韓國瑜17日在屏東便衝著“一例一休”和“高鐵南延”兩項議題，與蔡政府的重大政策直球對決。



蔡英文上任後2016修正《勞動基準法》推動的一例一休是蔡施政最大的痛腳，搞成勞資不滿、天怒人怨。韓17日明確表示，他若當選將主動廢除。韓國瑜更明確表態不同意“行政院”敲定的高鐵南延版本，以長遠角度重新規劃。



面對韓國瑜直球進壘，“行政院長”蘇貞昌酸高雄開很多支票都跳票。“行政院”發言人Kolas Yotaka跳針回應扯韓把高鐵南沿屏東“盲腸線”扯把屏東當成“盲腸縣。，“勞動部”則反問韓陣營說把政策說清楚講明白。面對韓國瑜的挑戰，蔡陣營則反諷韓連市長政見都做不到。



韓國瑜16日在恆春半島討論搶救墾丁觀光議題，觀光業者當著韓的面高喊“我們要陸客”；韓晚間到小琉球座談，漁民也抱怨遠洋三法是惡法，希望檢討。而這些都是蔡執政下在屏東惹出的爛攤子及“民怨”，當然也就成為韓國瑜順理成章運用的“民意”。



韓國瑜邀蔡英文辯論兩岸政策，蔡置之不理，韓緊接著又到蔡的地盤持續攻擊，不僅掌握民意，且每天都拋出問題，蔡若持續迴避，執政團隊持續用輕挑態度來應對，日久就會相形見絀。



蔡英文不願跳入戰場，韓國瑜卻主動讓蔡不斷陷入膠著，由韓來主導議題，自然就掌握住主動權，對衝高選情、反轉民調、突破蔡的防線都製造了絕佳的機會。