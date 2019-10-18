陳帆：覓地建屋是解決香港房屋問題根本方法

香港特區政府運輸及房屋局、發展局多名官員舉行記者會（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月18日電（記者 張心怡）昨日下午，香港特區政府運輸及房屋局、發展局多名官員舉行記者會，闡述《行政長官2019年施政報告》內有關土地和房屋的主要措施。運輸及房屋局局長陳帆在記者會上指出，房屋供求失衡是香港深層次問題之一，亦造成極大的社會不滿。要解決問題，長遠而根本的方法是覓地建屋。



“特區政府近年不斷努力開拓土地，加快規劃以至壓縮建築時間，盡力增加房屋供應，滿足市民的居住和置業訴求。但在長遠的土地及房屋供應未完全到位之前，我們一直積極推出一些短、中期的措施。”陳帆說，今年的《施政報告》亦提出了一系列的短、中期的措施。首先，為了回應市民對公營房屋的殷切需求及善用資源，政府邀請香港房屋委員會研究將房委會轄下的工廠大廈改建為公營房屋發展用途，特別是增加出租公屋的供應。房委會在完成有關研究後，會適時公布結果及建議。



第二，政府邀請房委會積極部署加快出售租者置其屋計劃39個屋邨中約42000個仍未售出的單位。出售這些單位既能滿足公屋租戶的置業需求，亦可望解決租置計劃屋邨因為混合業權而衍生的屋邨管理和維修問題。



第三，繼今年推售合共約8600個“居者有其屋計劃”和“綠表置居計劃”單位，預計明年可推售的單位數目接近12000個。



第四，繼今年推出的3000個白表居屋第二市場計劃配額之後，《施政報告》建議房委會在明年進一步增加配額，以滿足更多白表人士的置業訴求。