米爾斯海默：自由主義霸權將走向終結

米爾斯海默講解自由主義霸權（中評社 張爽攝） 中評社北京10月27日電（記者 張爽）著名國際關係學者、芝加哥大學教授米爾斯海默日前在北京大學召開的題為“美國自由霸權”的講座时稱，美國的自由主義霸權未來會走向終結，除了現任美國總統特朗普站在自由主義霸權的對立面外，自由主義霸權是美國在單極世界無需考慮力量平衡的情況下採取的政策；隨著中國的崛起和俄羅斯力量的復興，美國一家獨大的時代已經結束，自由主義霸權得以存在的土壤消失了。



米爾斯海默是著名國際關係學者，他最有影響力的理論是 “進攻性現實主義”，也因此被認為是"中國威脅論"的理論代言人。米爾斯海默近期在北京高校巡回演講，舉辦多場講座，場場座無虛席。他在北大的講座選擇以“美國自由霸權”為主題，從概念入手講解了自由主義霸權的來龍去脈。



米爾斯海默表示，美國在冷戰之後追求“自由主義霸權”，主要目的是用美國的想像重塑世界。但是這一政策卻不幸失敗了，因為在現實世界，民族主義和現實主義高於自由主義。



米爾斯海默詳細講解了自由主義、民族主義、自由主義霸權的概念。



米爾斯海默認為，自由主義基於兩個基本假設：自由主義的核心是個人主義，假設個人相對於社會群體處於優先地位；自由主義假設在上面的原則之下，個體之間不能達成普遍共識。這些不同之處有時很深刻，可以導致暴力的出現。他指出，自由主義的核心問題是政治應該如何被使用來應對潛在的暴力。



至於民族主義的核心假設，米爾斯海默認為有三點：第一，人天生是社會動物。他們在一個特定的群體中出生並被深深地社會化；第二，個人主義在群體忠誠面前退居次要地位；第三，除了家庭，當今世界最重要的群體就是國家。



為什麼民族主義凌駕於個人主義之上？米爾斯海默認為，首先，人類都是社會動物；其次，這個地球是由民族國家組成的，自由民主國家的比重從來沒有超過50%，這個數字在2006年以來還在下降；第三，所有的自由民主國家都是自由的民族國家。



基於以上概念，米爾斯海默指出，自由主義霸權的目標主要有三點：第一，在全世界傳播自由民主；第二，將越來越多的國家容納進開放的國際經濟體系中來；第三，將更多國家吸收到國際組織中來。



他認為自由主義霸權的好處在於消除對人權的侵犯；通過消除核擴散和恐怖主義來創造一個和平的世界；讓自由民主的理念能夠安全地存在。



米爾斯海默在講座伊始就指出，美國在二戰後追求的正是自由主義霸權。他認為，美國這樣做是因為單極化讓其有了最大限度忽略勢力均衡的要求，追求自由的外交政策，而且美國自身也是一個徹頭徹尾的自由主義國家，美國信奉自由主義霸權的人也認為自由主義霸權是一件容易實現的事情。



米爾斯海默認為，自由主義霸權未來會走向終結，第一大因素是特朗普的上台，他所施行的政策都是反自由主義霸權的。第二大因素是中國的崛起和俄羅斯的復興，美國的單極化時代已經結束，自由主義霸權因此也失去了能夠維持下去的土壤。

