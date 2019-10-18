中評關注：副手不分區擺不平　綠派系殺紅眼

民進黨目前因為副手、不分區提名，派系惡鬥再度浮出檯面。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）距離大選只剩不到3個月，民進黨內因不分區“立委”提名、副手人選，出現派系惡鬥，甚至完全攤在檯面上也無所謂。



首先是不分區“立委”提名，先是各派系爭相進入不分區提名委員會，新潮流佔上風，引發當權派英系的不滿。尤其是一路走來都力挺蔡英文的“立法院長”蘇嘉全，為了侄子蘇震清能進不分區，槓上黨中央，還出現羅生門事件，到底蘇嘉全的反彈蔡英文知不知情？



蘇嘉全一路走來就挺蔡英文，因此有報導提到蔡事前同意黨中央提出的不分區提名委員會名單，這點讓蘇陣營不滿，認為蔡根本不知情，都是黨中央主導名單的組成。



接著蘇震清直接跳上第一線對黨中央開嗆，並爆料是黨中央答應他，一旦退出初選，就會排入不分區安全名單，還直言至少確認過3次，黨中央都答應他並信誓旦旦，但現在卻翻臉不認，只因為媒體報導他可能涉及掏空案。



蘇震清不滿跳出來揭露黨中央對他的承諾，並且嗆聲黨中央如果不讓他進入不分區安全名單，他不排除脫黨參選。該選區民進黨已經提名鍾佳濱，一旦蘇震清脫黨參選，民進黨可能全輸。尤甚者，蘇嘉全妻子洪恆珠也宣聲要以無黨籍身份在該區參選“立委”。



這場不分區的戰爭，目前火燒的正旺，就看黨主席卓榮泰怎麼處理。但若公開承諾讓蘇進入不分區安全名單，那因為選區重劃因素答應納入不分區的現任“立委”管碧玲，以及初選落敗的“立委”李俊俋、葉宜津等人黨中央是否也給過承諾？民進黨不分區安全名單評估就是13席左右，黨甚至還為了拉攏小黨，可能納入社民黨、基進黨等小黨，這份名單僧多粥少，恐怕不好擺平。



另外副手部分，新系力拱“蔡賴配”，但惹得台南市議會議長郭信良不滿，認為新潮留在逼宮。而郭信良目前是無黨籍，但蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福等人，日前特地到台南去拜會郭，邀請郭擔任蔡英文台南後援會總會長，郭也接下這個工作，郭過去與民進黨“正國會”關係不錯，與新潮流關係決裂。



現在郭信良跳出來反對賴清德擔任副手，並希望由陳建仁繼續擔任，這個動作是在反賴，也在反新系。而挺英中有股聲音，確實對於“蔡賴配”不滿，郭信良跳出來“反賴”，也透露出民進黨派系之間的競爭，不滿新潮流力拱賴與蔡搭檔。



因此，“蔡賴配”能否順利出線，黨內“反賴”、“反新”勢力，還得要蔡英文擺平。不過，現在也無法百分百確定，蔡本身是否已接受賴清德擔任副手。