維護海洋安全和海權　增強國家綜合實力是關鍵

趙登平將軍講解我國海洋安全形勢。（中評社 譚琳瀟攝） 中評社北京10月19日電（實習記者 譚琳瀟）17日下午，海軍裝備部原副部長，中國國際戰略學會高級顧問趙登平海軍少將應邀來到清華大學“時事大講堂”，為數百名師生作“國家海洋安全形勢”主題報告。



報告包括三部分內容：國家安全與海洋安全、我國當前海洋安全形勢以及如何應對來自海洋方向的威脅。



在“國家安全與海洋安全”部分，趙登平將軍根據習近平總書記提出的國家總體安全觀，重點強調並說明了海洋安全是國家安全的重要組成部分，今後一個時期對我國安全最大的威脅來自海洋方向。



在“我國當前海洋安全形勢”部分，趙將軍首先深入淺出地說明和解釋了有關領海、毗連區、大陸架、海洋專屬經濟區的基本概念和法律意義，以及聯合國《海洋法公約》的相關內容。然後重點介紹了黃海、東海、南海當前的海洋安全形勢，面臨的海洋權益爭端。著重強調了黨的十八大提出建設“海洋強國”以來，我國在維護海洋安全和海洋權益方面“日益重視，總體謀劃，主動作為”所取得的成就和進展。



在“如何應對來自海洋方向的威脅”部分，趙將軍指出我們亟待加強國民的海洋意識和海洋權益意識教育，並提出三點建議：一是落實中央宣部“加快推進海洋知識進學校、進課堂、進教材”的要求，將海洋文化和海洋權益意識納入中小學國民教育體系。二是主流媒體對海洋建設和海洋文化堅持經常性的宣傳報道。三是鼓勵有作為的年輕人從事與海洋科學、海洋經濟和航海事業相關的工作。在談到如何解決海洋爭端時，趙將軍強調在堅持“宣示主權，和平解決”基本原則的同時，運用海上力量對我管轄海域以及爭議地區實施有效控制是宣示主權、並朝向有利於我方最終解決爭端最主動的辦法。依靠國家綜合實力建設強大的海上力量是維護國家海洋安全和海洋權益最重要的保障。