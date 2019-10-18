中評關注：韓兩天300公里長征　民心思變

韓國瑜下鄉選擇當一名傾聽者。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日正式請假投入大選進行土地傾聽學習之旅，首站屏東連續兩天就展開一場300公里長征，更夜宿離島小琉球，在恆春、小琉球、潮州舉辦的三場座談會，成功聽出民心思變，韓流反攻全台的關鍵。



韓國瑜16日在恆春進行“墾丁觀光怎麼救”座談會，針對近年來雪崩式崩跌的觀光產業與在地業者進行座談，業者在交通、觀光、產業及醫療頻頻發言，更有人高喊“我們要陸客”，讓在場民眾響起熱烈掌聲。



恆春半島只靠一條屏鵝公路連結外地，等不到鐵路、快速道路、班機，交通極為不便，發展受限。從高雄開往恆春距離長達100公里，不塞車需要耗費2小時。韓國瑜當場允諾一定要發展交通，維持兩岸良好關係，“讓人進得來”。



東港、小琉球是台灣漁業重鎮，基層漁民這幾年視漁業三法為惡法，去年甚至有3000漁民北上“農委會”抗議，累積廣大民怨。基層漁民氣到“無話可說”，只能用選票教訓蔡政府，16日座談會看到韓國瑜，眼神流露看到希望不言可喻。



琉球居民座談會上暢所欲言，屏東縣長期綠營執政下毫無改進之處一一發言，農地保護區問題、旅客登島清潔費用、甚至建言廢除一例一休、抱怨勞基法讓船長養不起外籍漁工、公營船營運不善等，最後在一片“凍蒜”結束夜談。



17日在潮州舉辦高鐵南延座談會，韓國瑜也點出矛盾點，屏東縣幅員遼闊，不到20萬的屏東市如何代表80萬人的屏東縣民，潮州位於屏東縣中心點，高鐵南延潮州更加有利，也讓屏東縣民眾更清楚高鐵南延是民進黨一項選前買票政策。



韓國瑜下鄉第一站選擇深入敵軍大本營，而且還是深綠選區，韓國瑜也選擇當一位傾聽者，廣納庶民的心聲及力量，執政的不滿與民怨，轉化為支持自己的能量，如果能在綠油油的屏東再掀韓流，全台之旅就可望波濤洶湧。