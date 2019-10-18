2019冬博會開幕　國際奧委會主席致賀

國際奧委會主席巴赫發來視頻致賀。（中評社 沈而忱攝） 中評社北京10月18日電（記者 沈而忱）2019國際冬季運動博覽會開幕式暨主論壇17日在北京國家會議中心舉行。國際奧委會主席巴赫、芬蘭總統邵利•尼尼斯托發來祝賀視頻，北京市副市長、北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會執行副主席、北京奧運城市發展促進會副會長張建東致辭，芬蘭科學與文化部長漢娜·科索寧、國際滑冰聯合會主席揚·迪克瑪、世界冰壺聯合會主席凱特·凱斯尼斯做主題演講，北京奧運城市發展促進會常務副會長劉敬民主持。



劉敬民首先表示，以北京冬奧會為契機，中國正在積極致力於推進“三億人參與冰雪運動”，促進冰雪產業發展，加快體育強國建設。舉辦冬博會是北京申辦2022年冬奧會時，向國際社會做出的莊嚴承諾，得到了國內外體育界的高度關注和大力支持。冬博會已成為發展交流與合作的平台，匯聚世界各個國家和地區的體育資源和冰雪力量，為我國冬季運動和冰雪產業注入了強大動力，也為中國舉辦一屆精彩卓越的冬奧會發揮了積極作用。



張建東在致辭中提到，作為2022年冬奧會主辦城市，北京著力推動大眾冰雪運動、競技體育和冰雪產業的協同發展，取得了積極的成效。冬博會就是眾多成效中的典型代表，為整合國內外優質冰雪資源，主力冰雪產業發展，發揮了重要的作用，已經成為北京這座“雙奧”之城展現冰雪魅力的重要國際交流平台。



張建東衷心希望大家充分發揮專業、經驗、資源等方面優勢，充分利用冬博會這個平台，深入洽談交流，廣泛開展各種務實合作，取得更多豐碩成果；也希望冬博會組委會進一步創新冬博會組織運行方式，不斷提升專業化、國際化和大眾化辦會水平，為推動冰雪運動和冰雪產業高質量發展，為舉辦一屆精彩、非凡、卓越的奧運盛會，作出更大貢獻。