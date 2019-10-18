中評關注：國民黨祭黨紀　拍蒼蠅不打老虎？

王金平(右)、盧嘉辰。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨中央考紀會17日以草協聯盟發起人李正皓、資深媒體人鄭佩芬頻頻批判2020大選參選人韓國瑜等黨內同志，決議開除兩人黨籍，除了凝聚黨內向心力，也有“殺雞儆猴”之意，不過此舉也反應了一個問題，就是真正損及團結不挺韓的大咖何時開鍘。



截止目前為止，黨內不挺韓的大咖有兩人，一個是眾所周知堅持參選到底、目前還在爭取親民黨大選入場券的不分區“立委”、前“立法院”長王金平；另一位是出身新北市土城區的前“立委”盧嘉辰，盧支持鴻海創辦人郭台銘推出的“立委”參選人李縉穎，巧合的是，王盧兩人關係密切。



王金平歷練豐富，政治經老道，雖然沒說不支持韓國瑜，但王每次都游走在違反黨紀的邊緣，對國民黨及韓國瑜造成嚴重內傷。例如月前“換瑜”謠言，王的友人幫忙搞連署參選，力促郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲成立“郭柯王結盟”，又提出“民主大聯盟”拚“立委”選舉，現在公開表態爭取親民黨的入場券等。



雖說黨中央對王的期限在11月中旬參選登記時，但就算王最後要不到橘營入場券只好續留國民黨內，衝擊韓國瑜選情的傷害早已造成。



盧嘉辰因為挺郭台銘拚大選不成，繼而支持郭家軍李縉穎參選新北市第十選區（土城、三峽）“立委”，由於李縉穎的父親李嘉進也是該選區“立委”出身，又曾在馬英九時期受重用先後擔任“國安會”諮委、亞東關係協會會長等要職，因此盧嘉辰為李縉穎助選，形同泛藍分裂。



國民黨劃下的黨紀紅線，是盧嘉辰若有攻擊黨、為他黨輔選的發言等情形，不過對黨內提名的現任新北市議員林金結，早已形成壓力，且增加了民進黨現任“立委”吳琪銘勝選機會。



兩大咖的殺傷力，遠比放話的兩小咖還大，國民黨鍘了兩個放話的黨員，卻遲遲未對大選及“立委”選情造成重傷的兩個大咖開鍘，難免會引發外界議論。