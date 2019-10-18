商務部：前9個月實際使用外資穩步增長

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰通報了今年前9個月全國吸收外資情況。高峰表示，今年前9個月實際使用外資穩步增長，高技術產業吸收外資繼續保持較高增幅，東部和西部地區、自貿試驗區吸收外資持續增長，主要投資來源地投資基本保持穩定。



實錄如下：



今天我有一條信息需要向大家主動通報，是關於今年前9個月全國吸收外資情況。



今年前9個月全國吸收外資主要有以下幾個特點：



一、實際使用外資穩步增長



2019年1－9月，全國新設立外商投資企業30871家，實際使用外資6832.1億元人民幣，同比增長6.5%（折1007.8億美元，同比增長2.9%，未含銀行、證券、保險領域數據，下同）。



9月當月實際使用外資791.8億元人民幣，同比增長3.8%（折115.2億美元，同比增長0.5%）。



二、高技術產業吸收外資繼續保持較高增幅



1－9月，製造業實際使用外資1882.1億元人民幣；服務業實際使用外資4867.2億元人民幣，同比增長12.9%。高技術產業實際使用外資2038億元人民幣，同比增長39.8%，占比達到29.8%。高技術製造業實際使用外資746億元人民幣，同比增長13.7%。其中，醫藥製造業、醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資同比分別增長40.7%、33.1%和10.7%。高技術服務業實際使用外資1292億元人民幣，同比增長61.3%。其中，信息服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務業實際使用外資同比分別增長52.4%、57.9%和74.4%。



三、東部和西部地區、自貿試驗區吸收外資持續增長



東、西部地區實際使用外資同比分別增長6.8%和10.8%。自貿試驗區實際使用外資988.4億元人民幣，占比為14.5%。



四、主要投資來源地投資基本保持穩定



主要投資來源地中，香港地區、澳門地區、新加坡、韓國、日本投資同比分別增長8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%；“一帶一路”沿線國家、東盟實際投入外資金額同比分別增長14.9%和17.5%（含通過自由港投資數據）。



以上就是需要向大家主動通報的信息，下面我願意回答記者朋友們提出的問題。下面請提問。



主要投資來源地中，香港地區、澳門地區、新加坡、韓國、日本投資同比分別增長8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%；“一帶一路”沿線國家、東盟實際投入外資金額同比分別增長14.9%和17.5%（含通過自由港投資數據）。



