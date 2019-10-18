商務部：胡春華將出席中太經合論壇並訪菲

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，第三屆中國太平洋島國經濟發展合作論壇將於10月20至21日在薩摩亞首都阿皮亞舉行。國務院副總理胡春華將率中國代表團出席並訪問菲律賓。



實錄如下：



【經濟日報記者】：據報道，胡春華副總理將在近日赴薩摩亞出席第三屆中國－太平洋島國經濟發展合作論壇，能否請您介紹一下論壇的籌備情況，以及中國和太平洋島國的經濟合作情況？



【高峰】：中國－太平洋島國經濟發展合作論壇是中國與太平洋島國間最高級別的經貿對話機制，為中國與島國密切經濟聯繫、促進共同發展提供了重要平台。為落實2018年11月習近平主席與太平洋島國領導人會晤達成的重要共識，第三屆中國太平洋島國經濟發展合作論壇將於10月20至21日在薩摩亞首都阿皮亞舉行。國務院副總理胡春華將率中國代表團出席。來自中國和太平洋島國地區的400餘位政府官員、國際和地區組織代表、企業家、商協會代表、學者等將參加本屆論壇，共同探討全方位開展中國與太平洋島國交流與合作的新思路、新途徑，共同推動經濟發展合作邁上新台階。



除開幕式外，本屆論壇還將舉辦貿易、農林漁業、旅遊和基礎設施投資、環境保護和氣候變化等四個分論壇，並將舉辦中國與太平洋島國企業項目對接會。



關於中國與太平洋島國經貿合作情況，近年來，雙方經貿合作規模持續擴大、領域不斷拓展、方式日益多樣，利益融合不斷加深。根據中方統計，2018年，中國與當時8個建交太平洋島國（不包括所羅門群島、基裡巴斯）貿易額為43.2億美元，同比增長25.5%。其中，中國出口14.2億美元，進口29億美元。目前，中國是所羅門群島的第一大貿易夥伴和出口市場，巴布亞新幾內亞、斐濟的第二大貿易夥伴，薩摩亞的第三大貿易夥伴。中國對島國直接投資從2013年底的9億美元增至45.3億美元，增長400%，涉及采礦、農漁業、批發零售等諸多領域。中國與島國累計簽訂工程承包合同額150.1億美元，涉及建築、道路、機場、水利、電信等，為島國創造了約1.5萬個就業崗位。謝謝。



【總台國廣記者】：我們了解到，胡春華副總理還將訪問菲律賓，能否請您介紹一下中國與菲律賓的經貿合作情況？



【高峰】：近年來，中國與菲律賓兩國領導人互訪頻繁。去年11月，習近平主席成功對菲律賓進行國事訪問，將中菲關係提升為全面戰略合作關係。今年4月和8月，習近平主席和杜特爾特總統兩次會晤，從戰略高度和長遠角度引領中菲關係發展。



在兩國元首的引領和推動下，中菲務實合作取得了長足進展。目前，中國是菲律賓第一大貿易夥伴。根據中方統計，2018年兩國貿易額556.7億美元，比上年增長8.5%。今年前9個月，兩國貿易額達到440億美元，同比增長6.1%。中方企業對菲投資快速增加，今年1－8月，非金融類直接投資金額同比增長100.3%。雙方人員往來規模不斷擴大，去年中國赴菲律賓遊客總數達到125萬人次，今年有望突破150萬人次。



胡春華副總理此訪將同菲方探討加快落實兩國元首達成的重要共識，推進雙方高水平共建“一帶一路”，積極拓展貿易投資和旅遊合作，加快推進重大合作項目落地，加強多邊和區域合作。此訪期間，雙方還將共同簽署有關合作文件。謝謝。



