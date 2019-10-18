商務部：新一輪中美經貿磋商取得實質性進展

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，中國企業根據國內市場需要，按照市場化的原則，自美進口了一定規模的農產品，近期在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商取得了實質性進展。中方將根據國內需要、按照市場化原則增加自美農產品進口，以及美方將為此創造良好條件。



實錄如下：



【彭博新聞社記者】：據美方稱中國同意對美國農產品購買額增加到400－500億美元，這個數據是否準確？中國增加對美方農產品的購買有哪些先決條件？是否需要哪方先削減全部或者部分的報復性關稅，然後再加大農產品的採購？



【高峰】：根據初步掌握的信息，今年以來，中國企業根據國內市場需要，按照市場化的原則，自美進口了一定規模的農產品，主要包括：大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸。



近期在華盛頓結束的新一輪中美經貿高級別磋商中，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，取得了實質性進展。第一階段協議中，包括中方將根據國內需要、按照市場化原則增加自美農產品進口，以及美方將為此創造良好條件。具體的細節目前我無法透露。



中方始終認為，只有在相互尊重、平等互利的基礎上，談判才會取得實質進展，才有可能達成雙方都能接受的協議。在上輪中美經貿高級別磋商中，雙方取得了實質性進展，這是兩國相向而行，照顧彼此合理關切的結果。



中方願與美方繼續通過對話合作，妥善解決兩國在經貿領域的分歧，推動中美經貿關係早日回到正確軌道。謝謝。



