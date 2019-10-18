商務部：前三季中國進出口規模基本穩定

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，9月當月，中國進出口較去年同期下降3.3%。總體而言，前三個季度，中國進出口的規模基本穩定，結構持續優化，質量效益進一步提高，外貿發展穩中提質的態勢沒有改變。



實錄如下：



【CNBC記者】：特朗普總統表示，第一階段協議將在接下來三周寫好，請問能否確認這個時間表？達成協議有什麼具體要求？商務部對9月進出口下降有何反應？是否有具體措施提升進出口情況？



【高峰】：關於第一個問題，目前雙方經貿團隊正保持密切溝通，按照上輪高級別磋商達成的共識加緊工作。關於協議和磋商的具體細節，目前我沒有更多的信息可以向大家透露。



關於你提到的第二個問題，今年以來，受貿易保護主義等因素影響，世界經濟增長勢頭趨緩，一些國際經濟組織和機構先後下調了對全球經濟和貿易增長的預期，國際市場需求乏力。受此影響，9月當月，中國進出口較去年同期下降3.3%。此外，去年9月當月中國進出口的規模為歷史最高，也是同比下降的一個客觀因素。同時，我們也注意到，9月當月，中國進出口總值為今年單月的最高水平，環比增長了2.4%。從季度看，第三季度進出口總值同比增長0.7%。從國際比較看，前7個月，中國的進出口增速高於65大經濟體平均水平。總體而言，前三個季度，中國進出口的規模基本穩定，結構持續優化，質量效益進一步提高，外貿發展穩中提質的態勢沒有改變。下一步，我們將會同相關部門和地方，繼續大力培育外貿新業態、新模式，推動加工貿易創新發展，幫助企業開拓多元化國際市場，積極擴大進口，同時持續優化外貿營商環境，努力推動中國外貿進出口向高質量發展。

