商務部：希望中美盡早達成階段性協議

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，中美雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加征關稅。希望雙方繼續共同努力推進談判，盡早達成階段性協議，並在取消關稅問題上取得新的進展。中方始終認為，合作是兩國的最好選擇，也是解決問題的唯一正確選擇。



實錄如下：



【鳳凰衛視記者】：關稅的問題。我們注意到第一階段協議中美國承諾會暫緩對2500億美元中國商品加征關稅，但是並沒有完全取消，而且保留了自12月份要加征的另一部分1000億美元商品的關稅，想問對這個結果怎麼看？怎麼評價第一階段協議達成的內容？



【高峰】：中方對中美經貿磋商的立場、原則和目標從來沒有發生變化。雙方磋商的最終目標是停止貿易戰，取消全部加征關稅，這有利於中國，有利於美國，有利於全世界。我們希望雙方繼續共同努力推進談判，盡早達成階段性協議，並在取消關稅問題上取得新的進展。謝謝。



【中新社記者】：請問中美大概會在什麼時候簽署第一階段協議？後續磋商有何具體安排？



【高峰】：剛才我已經介紹過，雙方工作團隊正在加緊磋商，爭取盡快就協議文本取得共識。關於未來磋商安排，如果有確切消息，我們將及時發布。謝謝。



【新華社記者】：在新一輪的中美經貿磋商中，雙方就農業、金融和匯率等領域達成了實質性進展，能否請您介紹一下進展的具體內容？另外，現在有評論說中美第一階段的協議過於有限，不足以消除中美經貿關係當中的所有不確定性，請問您對此如何評論？



【高峰】：關於你提到的第一個問題，根據雙方約定，目前我沒有更多的信息可以向大家透露。



關於你提到的第二個問題，中方始終認為，合作是兩國的最好選擇，也是解決問題的唯一正確選擇。雙方取得階段性成果，有利於消除不確定性，恢復市場信心，對於穩定當前全球經濟形勢具有非常重要的意義。



我們相信，只要中美在平等和相互尊重的基礎上，繼續通過對話合作，將不斷取得新的進展，最終找到雙方都能接受的解決辦法。謝謝。

