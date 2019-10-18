商務部：中美互為重要貿易夥伴的事實沒改變

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，今年上半年美國被東盟超越，成為我國第三大貿易夥伴。但是，無論第二或者第三，中美互為重要貿易夥伴的事實沒有改變。



實錄如下：



【央廣中國之聲記者】：幾個關於外貿數據的問題。今年前三季度我國進口同比出現了0.1%的下降，另外9月當月也是同比下降了6.2%，所以想請問一下，今年以來持續出現進口的同比下降的原因是什麼？另外，前三季度中國自美進口同比出現了超過20%的下降，這是否拉低我國進口的一個原因？前三季度美國已經不再是中國第二大貿易夥伴，被東盟所取代，美國是我國第三大貿易夥伴，請問您如何看待這種變化？



【高峰】：關於進口的問題，根據中國海關統計，中國前三季度進口穩中微降，同比下降104億元人民幣，降幅為0.1%。從主要原因來看，中國自美國進口同比下降1798億元人民幣，降幅達到22.5%。同時，原油、鋼材、原木、橡膠、煤、紙漿、大豆等大宗產品國際市場價格明顯下降，因為價格的因素拉低進口增速5.5個百分點。中國通過舉辦進口博覽會、降低關稅、提高進口貿易便利化水平等一系列措施，市場開放程度不斷提高，推動自美國之外的進口明顯增長，促進1－9月我國進口保持基本穩定。



關於你提到的貿易夥伴的問題，根據中國海關統計，今年上半年美國被東盟超越，成為我國第三大貿易夥伴。但是，無論第二或者第三，中美互為重要貿易夥伴的事實沒有改變。去年以來，中美經貿合作出現一定困難，主要是由美方挑起並升級貿易摩擦造成的，雙邊貿易數字的下滑也充分說明貿易戰沒有贏家，談判與合作才是正確選擇。隨著中美最新一輪談判取得實質性進展，我們希望雙方繼續保持相向而行，落實好兩國元首重要共識，加強溝通、管控分歧，努力使雙方重回合作正軌，為中美貿易發展、全球經濟繁榮穩定營造更好的環境。謝謝。



【總台央廣經濟之聲記者】：我們注意到，前三季度，中美之間的貿易投資都出現了下滑，想問這種趨勢是否會被改變？



【高峰】：今年以來，受中美經貿摩擦等因素的影響，中美貿易投資出現下滑，這充分說明貿易戰沒有贏家，不符合中美兩國的利益，不符合全球的利益。中美經貿合作互補性很強，雙方都在經貿合作中獲得巨大利益，實現了互利共贏。歷史和現實告訴我們，處理好中美經貿關係，不僅使兩國共同受益，而且惠及全球。



希望雙方相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此關注，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展，為世界和平與繁榮注入新的動力。謝謝。

