商務部：打造“一帶一路”國際合作新平台

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，在青島建設中國－上海合作組織地方經貿合作示範區，加強與上合組織有關國家的海陸聯運合作，打造“一帶一路”國際合作新平台。



實錄如下：



【上海證券報記者】：我們注意到，國務院近日批覆了《中國－上海合作組織地方經貿合作示範區建設總體方案》。請問在青島建立經貿合作示範區有什麼考慮？新的示範區將有哪些特點？謝謝。



【高峰】：在青島建設中國－上海合作組織地方經貿合作示範區，是習近平主席在去年6月上合組織青島峰會上宣布的重要舉措。今年9月，國務院正式批覆了示範區建設的總體方案。



按照方案要求，示範區將以共建“一帶一路”為引領，充分發揮青島的海港物流優勢和產業優勢，加強與上合組織有關國家的海陸聯運合作，帶動雙向貿易投資，並與各國的產業園區對接互動，打造“一帶一路”國際合作新平台。



示範區將著力推進四大中心建設：一是建設區域物流中心，提升區域內的互聯互通水平；二是建設現代貿易中心，加強區域內貿易往來與合作；三是建設雙向投資合作中心，強化區域內產能合作；四是建設商旅文交流發展中心，促進區域內商業、旅遊、文化的融合發展。



商務部將積極配合山東省，加強統籌協調，及時總結經驗，為示範區建設發展營造良好環境。謝謝。

