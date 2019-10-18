中評關注：韓國瑜陸戰再進化　韓流能量井噴

韓國瑜16日晚間在琉球舉辦座談會，聚集近千人到場。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜正式請假投入大選，16日起展開全台土地傾聽與產業學習之旅，將掃遍全台22縣市鄉鎮，啟動選戰模式的韓國瑜是否藉由陸戰翻轉先前數個月來連續挨打的頹勢，急起直追民調領先的蔡英文，重演去年九合一大選全台颳起的韓流，再創幫助國民黨拿下13縣市，更攻下綠營大本營高雄的奇蹟？將是本次選戰一大看點。



首先，綜觀韓國瑜土地傾聽與產業之旅，16、17日在屏東，無論是參拜宮廟，或是前往偏鄉山區和原住民互動，所到處廣受在地民眾熱情歡迎，猶如造勢場，展現韓國瑜最擅長的韓式陸戰。



而且這次韓國瑜走訪屏東，特別與在地觀光業者座談，除了親赴第一線傾聽在地民眾心聲，也承諾當選後會提振在地觀光，讓“貨出得去，人進得來”。韓國瑜19日前往台南的行程也安排青年座談會，讓韓國瑜擅長的陸戰除了保持原有的庶民味，又加入政策元素，重新包裝過的韓流將更有威力。



第二，韓國瑜投入大選首站從台灣最南端屏東出發，預計走遍全台22縣市鄉鎮與在地民眾搏感情，一路北伐將在雙北進行最後決戰，若韓國瑜能將沿途累積的熱度和聲量保持下去，重演去年韓流旋風不無可能。



第三，蔡英文雖然目前民調領先，但過去蔡英文3年多執政包括年改、一例一休等重大施政引發諸多爭議，導致去年九合一大選潰敗。若韓國瑜能夠藉著走訪全台喚起民眾對蔡英文施政弊端不滿，加上“國政”顧問團分進合擊，與蔡英文一較雌雄勝算不小。



當然這場選戰還存在幾個不安定因素，其一是國民黨內部高層整合問題，雖然黨中央乍看與韓密切配合，但從黨主席吳敦義不接韓辦競總主委，其他黨內大老當消遙派，藍營能否同心協力好好打這場選戰，也將是國民黨2020大選的成敗關鍵。



其二，兩岸關係是否出現重大不確定性，讓民進黨主打的“芒果乾”（“亡國感”）再度撿到槍，也會影響選舉最終結果，這也是此次2020大選無法預測的變數。

