商務部：中企按照市場化原則採購美國農產品

新聞發言人高峰 中評社北京10月18日電（記者 秦正陽）在昨天上午舉行的商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，前一段時間，美方增加了對中國產品關稅豁免的數量，中方企業按照市場化原則採購了美國農產品，雙方為經貿磋商創造了良好氛圍。中方企業目前仍在繼續根據國內市場的需要增加自美採購農產品。盡早結束貿易戰，取消加征關稅，將有利於雙方擴大包括農業在內的更廣泛經貿領域的合作。



實錄如下：



【第一財經電視記者】：中方在購買更多農產品之前是否要求美方必須取消或者降低關稅？中方在簽署協議前，還會與美方舉行更多會談嗎？如果舉行的話，會在哪裡舉行？



【高峰】：關於你的第一個問題，前一段時間，美方增加了對中國產品關稅豁免的數量，中方企業按照市場化原則採購了美國農產品，雙方為經貿磋商創造了良好氛圍。據我所知，中方企業目前仍在繼續根據國內市場的需要增加自美採購農產品。中國市場容量巨大，盡早結束貿易戰，取消加征關稅，將有利於雙方擴大包括農業在內的更廣泛經貿領域的合作。



關於你提到的第二個問題，雙方在高級別磋商結束以後，一直通過各種方式保持密切溝通。工作層正在就協議的具體文本進行磋商。具體的溝通細節，目前我不便透露。謝謝。



【中國國際電視台記者】：就農產品問題我追問一下，剛才你已經簡單介紹了中國購買美國農產品的情況，我想問在之後中國還計劃購買多少？在這一輪中美高級別磋商中，雙方已經達成了部分協議，下個月在APCE會議上不知道雙方領導人有沒有計劃再宣布一項完整協議？達成最終協議之前，雙方還有哪些棘手問題？謝謝。



【高峰】：關於你的第一個問題，農產品問題，我剛才已經作出了回應。



關於第二個問題，目前，雙方經貿團隊正在就第一階段協議的具體文本加緊磋商，在堅持平等相待、互利共贏的基礎上，爭取盡早達成一致。雙方同時也在就下階段工作安排進行具體討論。如果有進一步的信息，我們將及時發布。謝謝。

