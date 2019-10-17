擅訪北德文斯克美外交官沒能進入禁區也未被拘留

中評社香港10月17日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，擅訪北德文斯克的美國外交官沒有能夠進入禁區，也沒有被拘留，可能已經返回莫斯科。



衛星新聞消息，早前據媒體報道，三名美國外交官在北德文斯克市被從尼奧諾克薩始發的列車上帶下，三人涉嫌行政違法。美國駐俄羅斯大使館新聞官麗貝卡·羅斯向衛星通訊社表示，這幾名美國外交官此前在公務旅行框架下訪問了尼奧諾克薩村。俄羅斯外交部證實這三名美國外交官當時在進行公務旅行，但指出他們事先向俄國防部通知旅行計劃時稱目的地是阿爾漢格爾斯克。外國公民訪問北德文斯克市需要事先獲得許可。



扎哈羅娃指出，這幾名美國人“租了一輛俄羅斯牌號的車開到了北德文斯克市，然後從北德文斯克市坐城郊火車前往了附近有俄軍試驗場和多個防禦設施的居民點”（即尼奧諾克薩）。



扎哈羅娃說：“這些美國軍官抵達後，警察巡邏隊在車站攔住了他們，向他們解釋他們位於實行特別通行制度的地區，由於他們沒有特別許可，請他們乘原車返回。他們也這樣做了。這幾名美國軍事外交官沒有人被拘留。他們在北德文斯克上了汽車，開往了莫斯科方向，可能已經到了。”



扎哈羅娃指出，不斷有美國軍事外交官嘗試進入俄羅斯不對外開放地區，且他們毫不理會通報行程的要求。



她說，俄美兩國要求對方在本國的外交官通報距駐地25英里或41公里以上的旅行。她還指出，正是因為美方堅持，這條規定才從冷戰後一直保留到現在。