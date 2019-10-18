快評：韓流再起　聞得到味道

中評社快評／韓國瑜16日正式請假投入大選，首站屏東，所到之處都能匯聚高強人氣，成功搶佔媒體頭版。韓國瑜直接與庶民對話，把握得住民心動態，針對民眾對蔡政府的不滿拋出政策，獲得很大迴響。“韓流”再起，似乎已聞得到味道。



雖然韓國瑜的民調支持度仍落後，藍營的專家名嘴不少看好韓的選情。中國文化大學政治學系講座教授陳一新近日撰文認為，蔡英文的“好運”已用罄，民意支持將轉為逐漸下滑，韓國瑜則吹起反攻號角，民調將轉為扶搖直上。



中國文化大學新聞系主任胡幼偉也認為，韓國瑜有說服人心的本領和魅力，若走遍全台，讓這種本領和魅力淋漓盡致地發揮出來，“韓流”必然再起，而且會比去年那一波更為強烈。



上月下旬，名嘴唐湘龍曾在網路節目中說，最近看到韓國瑜的打法，感覺以前他那種調調和自信都慢慢出來了，只要韓可以喚回去年“九合一選舉”的感覺，讓人民記起在民進黨執政下的痛苦，韓國瑜還是有勝選的機會，而且贏得不會太難看。



去年韓國瑜靠“一瓶礦泉水、一碗滷肉飯”掀起“韓流”，帶動國民黨橫掃綠色執政縣市。藍營期待“韓流”再起，它需滿足多個條件，比如；一，接地氣、得到不同顏色的支持；二，民心思變，“討厭民進黨”仍普遍存在，等等。選戰還有80多天，客觀地看，“韓流”再起的确已聞得到味道。