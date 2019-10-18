日本北陸新幹線被淹列車電力系統嚴重受損

中評社香港10月18日電／日本北陸新幹線列車因今年第19號颱風“海貝思”帶來的暴雨造成決堤而遭遇水淹，東日本鐵路公司（JR東日本）調查後發現，位於地板下方的電力系統設備嚴重受損。17日採訪JR相關人士獲悉了該消息。據稱，被淹列車難以直接投入運行。



共同社消息，JR東日本將研究如何處理，包括對底盤等一部分進行再利用，或是生產新車。此外還在協調調用一部分原計劃投入上越新幹線的同種列車，確保運行所需的數量。



據稱，被淹的10列新幹線共有120節車廂，製造費超過300億日元（約合人民幣20億元）。列車加入的水災保險的補償範圍非常小，能否適用也不清楚。對經營的打擊不可避免。



北陸新幹線的列車由JR東日本和JR西日本兩家公司共同開發。在長野市的“長野新幹線車輛中心”，JR東日本E7系列8列新幹線和JR西日本W7系列2列新幹線一度泡在了水裡。



據相關人士介紹，由於車輛中心週邊的水已經退去，15日開始實施車體檢查。據稱，車輛中心的許多設備也被淹，目前無法對列車通電檢查。



JR東日本今後將推進詳細的檢查和分析。如果部分再利用，則需要確定修補場所；如果生產新車，則需要確定被淹列車的解體和處置方法。新幹線的零部件是特別定制的。將考慮速度和成本，然後做出判斷。



E7系列和W7系列為應對北陸新幹線的陡坡路段，發動機和剎車採用了特殊規格；還設計成在途中能夠切換電流頻率，因此無法調用其他種類新幹線。由於被淹列車占到總數三分之一，預計恢復運行後，班次也會減至以往的5到6成左右。