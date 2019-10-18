保持推動高質量發展的戰略定力

中評社北京10月18日電／習近平總書記強調，推動高質量發展是做好經濟工作的根本要求。面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，我們必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，保持戰略定力，更加有力地推動高質量發展，為順利實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢奠定堅實基礎。



人民日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員郭萬超文章表示，推動高質量發展是保持經濟持續健康發展的必然要求，是適應中國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的必然要求，是遵循經濟規律發展的必然要求。新時代，我們為推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革而採取的重大舉措，從長遠和根本來看，會顯著增強經濟創新力和競爭力。例如，實施創新驅動發展戰略，努力掌握關鍵核心技術，加快產業轉型升級步伐，增強經濟發展後勁；推進供給側結構性改革，提高供給體系質量和效率，更好滿足多樣化、多層次的社會需求；穩定宏觀杠杆率，防範化解重大金融風險，為經濟持續健康發展提供堅強金融保障；加強生態環境保護，大力推動綠色發展，為人民群眾創造良好生活環境，夯實永續發展的基礎；更加注重解決社會公平正義問題，使全體人民朝著共同富裕方向穩步前進，激發了全體人民推動發展的積極性、主動性、創造性；等等。這些重大舉措正推動中國在高質量發展上邁出堅實步伐。



文章提出，進一步推動高質量發展，關鍵是要保持戰略定力。當前，中國經濟發展面臨新的風險挑戰，經濟下行壓力加大。同時也應看到，中國經濟運行延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，供給側結構性改革持續推進，改革開放繼續深化，就業比較充分，精准脫貧有序推進，人民生活水平持續提高，推動高質量發展的積極因素增多。保持戰略定力，推動高質量發展不斷取得新進展，必須把思想和行動統一到黨中央對形勢的判斷和決策部署上來，堅定不移把自己的事情辦好。當前，尤其要在以下幾個方面著力。



堅定不移深化改革開放。緊緊圍繞“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針，深化供給側結構性改革，提升產業基礎能力和產業鏈水平。深化體制機制改革，增添經濟發展活力和動力，加快重大戰略實施步伐，提升城市群功能。



大力推進自主創新。大力實施創新驅動發展戰略，緊緊扭住創新這個牛鼻子，強化創新體系和創新能力建設，推動科技創新與經濟社會發展深度融合，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展。要尊重、保護、鼓勵創新，營造環境，創造條件，調動各個方面積極性，讓創新人才專注創新，讓創新活力充分迸發。



堅決打好三大攻堅戰。打好防範化解重大風險攻堅戰，牢牢守住金融安全底線，防止發生系統性風險。加快金融市場基礎設施建設，穩步推進金融業關鍵信息基礎設施國產化。做好金融業綜合統計，健全及時反映風險波動的信息系統，完善信息發布管理規則，健全信用懲戒機制。打好精准脫貧攻堅戰，繼續加大“三區三州”等深度貧困地區脫貧攻堅力度，補齊深度貧困地區在基礎設施和基本公共服務方面的短板。扭住亟須解決的問題，推動形成專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧等多方力量多種舉措有機結合、互為支撐的大扶貧格局。打好污染防治攻堅戰，保持加強生態文明建設的戰略定力，加快生態文明體制改革，探索以生態優先、綠色發展為導向的高質量發展新路，大力建設美麗中國。





