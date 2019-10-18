穩增長須進一步盯緊政策落實

中評社北京10月18日電／國務院總理李克強日前主持召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會時強調，把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置。李克強指出，要增強底線思維，圍繞保持經濟運行在合理區間，落實好已出台的減稅降費、降低融資成本等各項政策，靈活運用宏觀政策逆周期調節工具，做好政策協調聯動，加強預調微調。



網民認為，從中央到地方，穩增長政策利好接連出台，政策效果不斷顯現。在國際環境複雜嚴峻、世界經濟增長放緩、國內經濟面臨多重挑戰和困難的大環境下，須進一步盯緊政策落實，更加有力有效釋放政策效能。



網民“自留弟”分析稱，目前國內經濟運行總體平穩，但也存在一定的增長壓力。



一些網民指出，會議把穩增長擺在更加突出的位置，未來需要落實政策，把政策效用發揮到最大。



財政政策方面，網民“練洪洋”建議，大規模減稅降費，近期是為了積極應對經濟下行壓力，遠期是為了“放水養魚”，增強市場活力，讓經濟發展更加穩健，兩者必須兼顧好。要處理好“管”和“放”的關係，一手做好市場管理，一手放活市場主體，通過優化服務，實現“放管服”改革與減稅降費相互促進，形成改革合力，激發市場活力。



貨幣政策方面，網民“唐建偉”認為，貨幣政策發力穩增長大有必要並且也有空間。新的LPR形成機制，能引導貸款利率下降，降低實體經濟融資成本，穩定經濟增長預期。隨著貸款利率並軌，利率傳導渠道得以疏通，未來央行利率操作工具將更靈活，政策傳導也將更有效。



來源:經濟參考報 作者：明航

