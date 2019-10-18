高學歷人才進入家政業正當其時

中評社北京10月18日電／根據廣州市家庭服務行業協會誠信自律平台對79820名家政人員的調查發現，近兩年家政從業人員的學歷有所提高，研究生從2017年1人增加至5人，本科生同比增加0.14個百分點，大專生、中專生同比均增加0.1個百分點，小學學歷者同比下降1.4個百分點。



曾幾何時，包括月嫂在內的家政職業，在社會上不是“高大上”的職業。同時，傳統觀念還認為，家政工作的技術含量不高，只需低學歷人員就能把事情做好，高學歷人員進入這個行業反而可能浪費人才，以至於有高校推出家政服務專業之後，在招生時卻多年遇冷。



這種偏見對市場具有扭曲作用。一般來說，價格可以調整供需關係，當一項服務供不應求時，就可以通過漲價來增加供給。然而，在家政服務市場尤其是月嫂市場，這個市場規律似乎出現了失靈的現象。一方面，月嫂的月薪收入動輒過萬元，北京等地甚至出現了兩三萬元月薪的月嫂，讓顧客直呼“請不起”。另一方面，顧主所期望的高學歷與高素質月嫂，供給上仍十分緊缺。這裡面就有一個偏見和面子問題。



如今，高學歷家政人員增多，背後折射的是一種可喜改變。職業不分貴賤，能夠服務於社會並獲得應有的報酬，有何不可？還要看到，家政服務的技術含量不高，已是過時的觀念，早年前的月嫂只需會帶孩子即可，現如今的月嫂，需要掌握育兒知識和產婦保健知識，客戶在這方面的要求也越來越高，高學歷人才進入這個領域正當其時。



當然，一次抽查調查尚難下定論，高學歷家政人員增多是局部現象還是普遍現象，尚待進一步觀察，對此持樂觀態度還為時尚早。提升家政人員的整體素質，打造穩定的、高素質的家政服務隊伍，仍任重道遠。家政從業人員多屬臨時雇請人員，短則一個月，長則一年半載就得換工作，不僅工作不穩定，而且沒有單位歸屬感，社會保障也不夠健全。要想吸引更多高學歷人才進入這個行業，就得化解制約行業發展的這些難題，讓家政服務人員擁有更光明和更有保障的職業前景。



來源：經濟日報 作者：羅志華

