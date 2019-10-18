發揮制度建設的中國智慧

中評社北京10月18日電／“中國特色社會主義國家制度和法律制度是一套行得通、真管用、有效率的制度體系”。在中央政治局第十七次集體學習時，習近平總書記強調，中國特色社會主義國家制度和法律制度，為當代中國發展進步提供了根本保障，要求全黨繼續沿著黨和人民開辟的正確道路前進，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。



完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，是全面深化改革的總目標。黨的十八大以來，從反腐敗鬥爭中的巡視制度，到生態建設中的環保督察制度，從建立權力清單制度，到確立市場准入負面清單制度，全面深化改革的一個鮮明特點，就是把制度建設貫穿其中，運用法治思維、法治方式來解決問題，從而構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系。



制度帶有全局性、穩定性，管根本、管長遠。深入推進反腐敗鬥爭，深化國家監察體制改革，對公職人員監督實現全覆蓋、增強有效性，推進公權力運行法治化……我們建立了完善的監督管理機制、有效的權力制約機制、嚴肅的責任追究機制。深化黨和國家機構改革，完成了對黨和國家組織結構和管理體制的一次系統性、整體性重構。以“放管服”改革為抓手，深化供給側結構性改革，出台了一系列堅決清除妨礙社會生產力發展體制機制的法規制度，讓創新活力競相迸發、充分湧流。可以說，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，我們進行一系列制度創新和制度建設，讓制度體系更加完善，讓治理效能更加彰顯。



我們創新各項制度安排，始終具有強烈的“問題意識”，以解決問題為突破口，讓制度找到了可操作、能持續的現實土壤。比如說，針對生態保護中執行難的問題，通過把環保督察制度化、法治化，確保生態文明建設能夠不斷深入；比如說，針對企業和群眾辦事難的問題，通過深化簡政放權、建立權力清單，為方便企業、群眾辦事提供制度保障。通過破除積弊，通過建章立制把好做法、好經驗固定下來，就能更加彰顯中國的制度優勢、發展優勢。



同時，推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，是一個極為宏大的工程。某個領域某個方面的單兵突進、修修補補是不行的，必須是全面的系統的改革。我們進行制度創新和制度建設，也要更加注重整體性、系統性和協同性，注重在各個領域之間形成有機銜接、做好相互配套。注重各領域改革和改進的聯動和集成，在國家治理體系和治理能力現代化上形成總體效應、取得總體效果。這既是我國推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求，也是我們在實踐中形成的一條重要經驗。



為黨和國家事業發展、為人民幸福安康、為社會和諧穩定、為國家長治久安提供一整套更完備、更穩定、更管用的制度體系，成為新時代擺在我們面前重要的歷史任務。有黨的領導這個中國特色社會主義制度的最大優勢，沿著國家治理體系和治理能力現代化的方向，我們有信心為人類探索建設更好社會制度貢獻中國智慧和中國方案。



來源：人民日報 作者：支振鋒(北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員)

