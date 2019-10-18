移動支付是促進消費重要力量

中評社北京10月18日電／中國信息通信產業研究院近日發布的《中國數字經濟發展與就業白皮書(2019年)》顯示，2018年中國數字經濟規模達到31.3萬億元，按可比口徑計算，名義增長20.9%。作為數字經濟的一個突出代表，移動支付行業近年來發展迅猛。數據顯示，中國手機支付用戶規模已經超過5.7億戶，移動支付規模超過200萬億元，全球排名第一，移動支付對居民消費的促進作用越來越明顯。



經濟日報發表盤古智庫高級研究員盤和林文章表示，移動支付的便捷性大大降低了支付的門檻。不論是購買價格高至幾萬元的大件物品，還是在街頭巷尾購買低至幾塊錢的小吃，消費者只要掏出手機就可以完成支付，這無疑使得支付行為更容易發生。而且與現金支付相比，移動支付降低了消費者的支付“疼痛”，在無形中促進了消費。同時，依托移動支付工具，目前各類與居民衣食住行有關的商業場景、公共服務場景，都能很容易地完成支付，整個商業的運行效率因此得到很大提升。



文章分析，從消費升級的大趨勢來看，移動支付促進消費可主要概括為兩個途徑。



其一是隨著移動支付的普及，關於用戶消費習慣的數據大量積累，平台便可以利用這些數據對用戶精准畫像，進而精准營銷。同時，這些數據反饋到生產端，也能讓產品和服務的製造和提供商更及時準確地感知到用戶的需求變化，從而調整產品和服務，在滿足消費者需求的基礎上進一步創造新的消費需求，為消費升級帶來更多可能性。



其二是移動支付促進了普惠金融發展，進而促進了消費。“數字金融開放研究計劃”近日發布的最新研究顯示，移動支付有助於釋放中低收入家庭消費潛力，促進中等收入家庭消費結構優化升級。數據顯示，在農村地區，移動支付使得消費增長22.10%，城市地區為12.97%；在農村地區，移動支付使得恩格爾系數降低2.28%，城市地區為1.20%。相對於城市地區，移動支付對農村家庭消費水平的提升和消費結構的改善作用更加明顯。



一般說來，在農村等相對偏遠落後的地區，金融服務很難觸及，金融產品的發達程度也遠不及城市，在一定程度上影響了消費。而移動支付的日漸普及在很大程度上可更好地滿足城鄉居民多元化的支付需求，進而帶動消費金融等服務的普及，中低收入群體的消費潛力得以釋放。近幾年下沉市場的爆發，既反映出三四線及以下城市居民具備很強的消費能力，也在一定程度上表明，包括移動支付在內的金融科技手段的發展，有利於緩解金融業發展中的不平衡不充分矛盾，有利於釋放城鄉居民群體的消費潛力，促進經濟社會發展。





