靠深化改革護航減稅降費

中評社北京10月18日電／保持增值稅“五五分享”比例穩定，調整完善增值稅留抵退稅分擔機制，後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方，鼓勵地方在經濟發展中培育和拓展稅源……近日，《實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分改革推進方案》出台，進一步彰顯中央推進更大規模減稅降費的堅定決心，凝聚起市場信心和正向預期。



人民日報發表記者周人傑評論文章表示，觀察這一方案的出台背景，首先是為了進一步優化中央和地方關係、財權與事權關係。如果從制度改革和制度運行的統籌來看，通過頂層設計來適時適度調整央地關係，增強“造血”功能、深化“放管服”改革，也是在將我們的制度優勢轉化為治理效能，這對當下挖掘發展潛力、激發市場活力、化解風險挑戰具有重要的價值和啟示。



文章分析，一方面，本輪減稅降費的特征是結構性與普惠性並舉，大多數企業稅負明顯降低、市場預期得到穩定；同時，一些地方一般公共預算收入增速放緩，個別壓力較大地區甚至已調減了年度收入預算。因此，為緩解部分地區的留抵退稅壓力，有必要及時改變負擔和墊付比例，切實為基層減壓。另一方面，從宏觀調控的視角解讀，較之以往更多是運用改革的辦法施策，如調整消費稅的品目引導地方改善消費環境，再如過渡期到期後保持增值稅收入劃分比例不變，有利於引導各地因地制宜發展優勢產業。就此而言，這份改革方案落地實施，將增強地方財政“造血”功能，從而為減稅降費的可持續推進創造條件，這確實是應對壓力、實現“六穩”的關鍵之舉，將進一步穩定社會預期，營造主動作為、競相發展、實幹興業的環境。



同時也要看到，“一分部署，九分落實”，改革的落地既要靠協同配合、做好跟蹤檢測，還要嚴肅財經紀律，尤其是要堅決防止為了短期和局部利益，搞違規政策窪地。回顧歷史的調控經驗，越是下行壓力加大時，越可能出現這樣或那樣的“上有政策、下有對策”。為嚴防變種多樣的跑冒滴漏，方案明確要求防止人為干預稅收、突擊做基數，嚴肅查處操縱稅源分布、地方市場保護等違規行為。無論調控的貫徹還是改革的推進，都離不開財經紀律的嚴肅；只有把預案做扎實、對違規出重拳，才能讓企業得實惠、為群眾增福祉。



需要認識到，我們的調控和改革不僅可以充分調動中央和地方“兩個積極性”，更可以充分發揮制度和市場“兩大優勢”。以財稅領域為例，分稅制改革既增強中央政府轉移支付的能力，又增強地方政府招商引資的動力，換個角度看，這既是社會主義制度集中力量辦大事的優勢，也是超大規模市場經濟培育和拓展稅源的優勢。歷史經驗表明：制度和市場優勢結合得好、發揮得好，經濟發展速度、質量和效益就統一得好，區域布局和產業升級會更科學合理，倘若偏倚其中一方，就必然陷入“一放就亂、一亂就收、一收就死”的怪圈。



文章指出，當然，從制度優勢到治理效能，從改革攻堅到調控產生效果，絕不會是一蹴而就的，需要我們牢牢把握經濟工作的辯證法。具體來講，在當前錯綜複雜的內外部環境下，讓積極的財政政策更加積極，讓穩健的貨幣政策鬆緊適度，各地各部門都要守土有責、守土盡責，要更加注重系統集成、協同高效，正確處理好政府和市場的關係，確保黨中央的各項決策部署落地生根，真正成為企業和群眾實實在在的獲得感。以此次財稅改革方案為契機，優化經濟結構、保障民生底線，在發展中營造平衡，努力推動創新與新舊動能轉換，我們就一定能攻堅克難，不斷提高駕馭社會主義市場經濟的能力，不斷拓寬超大規模市場空間的回旋餘地，將高質量發展的根本要求寫實、寫精彩。



