中評現場：酸韓猛　蘇貞昌堪稱綠營第一大將

蘇貞昌接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）“行政院長”蘇貞昌18日前往“立法院”總質詢，會前接受訪問近5分鐘的時間，針對中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”所拋出的包括廢一例一休、高鐵南延等，花了超過4分鐘的時間大力嗆韓，痛批信口開河亂講一通，難怪國民黨對他有很大的聲音，還因此有人退黨成立軍團(指郭台銘的老虎軍團)，但面對黨內不分區名單的問題，蘇貞昌僅10個字“這種事情讓黨部去說明”，隨即快閃步入議場。



針對韓國瑜在“傾聽之旅”中提到“領導者做不好要一頭撞死”，蘇貞昌回嗆，國民黨提名這樣行徑、用語、言行的候選人過去沒看過，怪不得國民黨內部對他有很大聲音，也因此有人退黨成立軍團。



同時韓國瑜也在“傾聽之旅”中拋出政見，包括廢一例一休，也將會把高鐵南延案歸零，蘇貞昌也逐一批評，蘇說，一例一休這個法前“行政院長”賴清德一步步為各種做法窒礙難行處大大檢討，一方面照顧勞工並與資方共創雙贏，越來越往好的方向走，不像韓不負責任地喊廢除都沒講出具體方案，為反對而反對。



至於高鐵南延，蘇貞昌說，在9月10日南延會上，高雄市派出秘書長並在會中表示對於南延4個方案開放支持，現在竟然不認帳亂講，還把屏東人講成“盲腸縣”，讓90萬縣民情何以堪。



砲火猛烈的蘇貞昌，當被問及黨內不分區名單，傳出由許多是蘇系人馬，“立法院長”蘇嘉全無法確保姪子“立委”蘇震清進入安全名單，發動“非新蘇系”缺席，對於此事，原本嗆辣的蘇貞昌馬上轉趨保守，僅回答10個字“這種事情讓黨部去說明”，隨後不再接受任何提問，快閃步入議場。