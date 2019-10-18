大華網路報：這些大學生這麼沒有自信嗎？

中評社香港10月18日電／大華網路報今天專欄文章說，今天要談一則新聞。根據中央社的報道，台大學生會等學生團體日前舉行記者會，呼籲各校學生停止參加中國的統戰團，而且校方也要停止協助招募。看了這一段新聞，心中是又訝又驚，原來我們的大學生這麼沒有自信，這麼情緒化。



教父這部電影有兩句經典台詞：“離你的朋友近些，但離你的敵人更近一些，這樣你才可以了解他。”“不要恨你的敵人，否則你會犯錯誤的判斷。”這兩句話可謂至理名言。第一句話，用成語來說，就是知己知彼，百戰不殆；第二句話，就是告訴我們不要意氣用事，要用理性來面對問題，處理問題。很顯然，這些大學生的想法與這兩句話背道而馳。



兩岸地理上如此接近，台灣不論從地緣政治與地緣經濟的角度來看，其命運都離不開大陸的影響，尤其兩岸還有主權主張的衝突。從這個角度來看，認識大陸，了解大陸應該是政府與民間的重要功課，或者說，這是必須過關的必修課，而不是可有可無的選修課。換言之，不論你對大陸有什麼立場或態度，“知中”都是前提。



文章說，我們可以拿美國做例子來說明。在美蘇對抗的冷戰時代，有關蘇聯的課幾乎都是熱門課，經常座無虛席。現在中美關係的地位取代了美蘇關係，而美國大學內有關中國的課，也是熱門課，美國更有多到數不清的中國問題專家，而美國學者還在呼籲要增加對中國大陸的了解，每年出版有關中國的書也是不勝枚舉。反觀台灣，幾位教授朋友表示，有關兩岸或大陸的課，學生寥寥可數，甚至還開不成課。媒體現在流行即時新聞，有關兩岸及大陸的報道，點閱率也非常的低。