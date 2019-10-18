蔡壁如證實列民眾黨不分區　目標攻15席

左起，黃暐瀚、徐立信及蔡壁如。(POP撞新聞) 中評社台北10月18日電／台北市政府顧問蔡壁如18日接受電台專訪，被問到民眾黨主席、台北市長柯文哲是否會與親民黨或時力合作成為2020大選參選人，她強調，機會是近乎零，另外她也證實柯把她列入民眾黨不分區“立委”安全名單，進入“立法院”帶兵，但她還沒有做好準備。民眾黨的目標要拿幾席？蔡壁如表示，愈高愈好，希望能當選10到15席。



台北市府顧問蔡壁如、和民眾黨徵召的北市“立委”參選人徐立信今天接受電台節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。



蔡壁如說，民眾黨當然希望“立委”人數愈高愈好，希望能當選10到15席。議員徐立信說，若以“立院”三黨不過半，有8席就是關鍵少數。蔡壁如訑說，還有一些無黨籍，例如宜蘭的黃定和，如果當選也可以參加黨團運作。



蔡壁如指出，周日民眾黨將在高雄舉行記者會，公布第二波提名名單，第一波已經公布8人，周日公布第二波有11人，已經有19人，將成第三大黨，包括新北三重、蘆洲各提1席，高雄也有4席。當天下午郭董在高雄也有辦感恩會，她會帶4名高雄市的提名人一起去參加。



至於會不會還有第三波區域“立委”，蔡壁如說，預期還有，應該會提超過20個區域“立委”。主持人問蔡壁如在不分區名單？蔡說，柯一直覺得要把她列入不分區，“立院”要有人帶，但自己沒有準備，也會在安全名單內。目前規畫不分區名單的前14席，包括7男7女用遴選，另外20席用海選。



至於台灣民眾黨與鴻海創辦人郭台銘的關係，蔡壁如說，郭就說全力支持民眾黨，第一波民眾黨“立委”提名人已經有和郭董合照，其他合照希望排在二波。



蔡壁如提到，郭後來宣布不選，我們都覺得很失落。主持人問及為什麼不多想一下，最後有想過市長先領表再講？蔡說，因為柯都說郭出來選就不選了，且一直批高雄市長韓國瑜是落跑市長，若這樣做，會倒過來被民眾批評。



針對北市議員林國成退出親民黨，前市議員黃珊珊任北市副市長，柯文哲與親民黨關係？蔡壁如說，宋和柯一直都很好，副市長人選在柯第一任就一直在傳，宋也認同，比較不好意思的是柯組黨沒有先好好去跟長輩說，不是只有宋，當時很多長輩都不知道，後來她逐一去化解，因為當時只是政黨申請還沒有成立，送去“內政部”就曝光了，否則應該有1個月時間可以向長輩說，但就曝光了。