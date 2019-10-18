中評社北京10月18日電／第四屆中國—阿拉伯國家廣播電視合作論壇17日在浙江杭州開幕。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明出席開幕式，宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講。



黃坤明指出，習近平主席的賀信充分體現了對中阿友好關係的高度重視，高度肯定了中阿開展人文交流、推動共同發展的可喜成就，指明了中阿廣播電視領域加強合作互鑒的努力方向，為進一步辦好論壇提供了基本遵循，為深化中阿廣電事業交流合作注入了強大動力。



黃坤明強調，新中國發展的70年，也是中阿合作關係不斷拓展、人民友誼不斷深化的70年。站在新的歷史起點上，進一步加強雙方人文領域和廣電事業交流合作符合中阿人民共同期盼。要大力弘揚絲路精神，著力凝聚思想共識，廣泛宣介中阿共建“一帶一路”的新進展新成效，矢志不移講好中阿文明、中阿人民的故事，講好攜手合作、互利共贏的故事，為促進中阿繁榮進步注入強大精神力量。要積極拓展各類合作平台，廣泛開展傳媒領域新技術新業務的合作，協力打造智慧廣電，共謀創新發展之道，以務實合作拉緊中阿人民相親相近的精神紐帶。



本屆論壇由國家廣電總局、浙江省人民政府等共同主辦，來自19個國家和地區的300餘名中外嘉賓參加。



原文標題：第四屆中阿廣播電視合作論壇在杭州舉行 黃坤明出席開幕式宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講





來源：《人民日報》（ 2019年10月18日02版）