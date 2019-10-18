駐南非大使林鬆添會見“中國政府友誼獎”獲得者

中評社北京10月18日電／2019年10月15日，駐南非大使林鬆添夫婦在使館會見2019年度“中國政府友誼獎”獲得者克雷格教授夫婦及2009年度獲得者範尼卡教授夫婦。南科學創新部副總司長杜特伊特、國際合作司代理司長莫達卡等參加。



林大使首先代表中國政府和人民向南非獲獎者表示熱烈祝賀和衷心感謝，積極評價南非專家為推動中國創新發展、促進中南科技創新合作、發展中南友好所作出的突出貢獻，讚賞南科學創新部的高效、密切合作。



林大使介紹了新中國成立70年、特別是改革開放40多年經濟社會發展取得的舉世矚目成就，並同南非專家分享了中國改革開放發展歷程和發展奇跡，強調這主要得益於中國共產黨的正確領導，得益於改革開放戰略決策，得益於億萬中國人民的自強不息、不懈奮鬥，同時也得益於許多外國專家和國際友人的支持和幫助。



林大使說，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央，致力於解決世界四大難題：一是堅持全面從嚴治黨、全面依法治國，構建起全體黨員和政府官員不敢腐、不能腐、不想腐的有效體制機制和制度；二是堅持綠色、創新發展，堅決打贏環境污染防治攻堅戰，還人民以藍天碧水青山；三是堅持以人民為中心的發展理念，確保發展成果讓所有中國人共享，2020年14億中國人民全部擺脫貧困，做到“一個也不能少”；四是堅持中國與世界聯動發展，致力於建設更加美好的中國和世界，倡導國際社會建設“一帶一路”、構建新型國家關係，實現共同發展，共同構建人類命運共同體。



林大使表示，非洲已經並正在崛起，中非發展合作優勢互補、互有需要。中南建交以來，南非專家從道路交通、生物技術、礦山安全、高科技投資等各個方面給中國帶去先進技術、經驗和管理理念，為中國現代化建設貢獻了力量，中國人民不會忘記。當前南非發展轉型正面臨基礎設施滯後、人才不足、資金短缺“三大發展瓶頸”。中方願加強兩國科技教育領域合作，助力南方加快工業化和現代化進程，更好迎接第四次工業革命到來，實現合作共贏、共同發展。



克雷格教授和範尼卡教授盛贊中國發展成就，熱烈祝賀中華人民共和國成立70周年，對中國政府授獎深感榮幸，並愉快憶及在中國工作生活經歷。克雷格教授對親眼見證新中國成立70周年國慶大閱兵和超大型慶祝活動深感自豪，其夫人更是一再表示“我們熱愛中國”。兩位教授期待有機會繼續發揮所長，積極參與南中科技創新合作，並願繼續向南非民眾講述好中國發展成就，為深化兩國人民友誼做出貢獻。



南非科學創新部副總司長杜特伊特代表恩齊曼迪部長向獲得“中國政府友誼獎”的南非專家表示祝賀，對中國政府授予南專家的崇高榮譽表示誠摯謝意。杜並表示，南科學創新部十分珍視與中國的科學創新合作。本月12日，兩國科技部長在德國出席第47屆卡內基集團科技部長會議期間，實現履職後首次正式會晤，為深化兩國科技創新合作創造了有利條件。南方願同中方加強協作，推動落實好兩國元首重要共識，深化雙多邊科技創新合作。



林大使並就香港局勢、中美戰略博弈等問題闡述中方原則立場，深入做工作，贏得理解和支持。



“中國政府友誼獎”是為表彰在中國現代化建設進程中作出突出貢獻的外國專家而設立的最高榮譽獎項，自1991年設立以來已有1699位外國專家獲獎。2019年共有來自31個國家的100位外國專家獲此殊榮。李克強總理和韓正副總理在人民大會堂親切會見2019年度獲獎的外國專家及其親屬。



克雷格先生是南非比勒陀利亞大學電氣、電子和計算機工程系教授，2006年當選南非工程院院士，2008－2014年擔任國際自動控制聯合會（IFAC）第20任主席，是今年非洲唯一一位獲獎者，也是南非第6位膺此殊榮的高水平專家。10月1日，克雷格教授夫婦受邀參加國慶70周年閱兵式及慶祝活動觀禮。



範尼卡教授是南非比勒陀利亞大學動物及野生生命科學系教授，曾任國際波爾山羊聯合會主席，2009年度中國政府友誼獎獲獎者。



（來源：新華網）