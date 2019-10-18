中評社北京10月18日電／俄羅斯外交部17日正式就3名美國外交官擅入俄北德文斯克市一事向華盛頓發出抗議照會。俄媒稱，該市是俄羅斯北方艦隊的重要基地，也是俄羅斯核潛艇的主要建造地，對外國居民限制訪問。



據俄羅斯文傳電訊社16日報道，當地時間14日晚，3名美國駐俄羅斯大使館海軍武官登上從俄羅斯阿爾漢格爾斯克州前往北德文斯克市的火車，工作人員在檢查證件時發現他們沒有訪問北德文斯克市的許可，便將他們帶下火車。俄塔斯社報道稱，這3名美國外交官涉嫌行政犯罪，違反外國公民在俄活動的法規。



美國駐俄羅斯使館對此事件回應稱，3名美國外交官此次行程是正式的訪問活動，此前已經提供了文件，並通知了俄羅斯國防部。據塔斯社報道，美國國務院發言人稱，外交官“適當地”將此次公務出差行程通知了俄羅斯當局。





俄羅斯外交部表示，美國駐俄羅斯使館確實通報了3名外交官的出行計劃，但是其通報的旅行目的地是阿爾漢格爾斯克州，而非北德文斯克市。俄外交部還諷刺地表示，很顯然這3名外交官在俄羅斯“迷路”了，他們準備向美國駐俄使館贈送一份俄羅斯全境地圖。俄羅斯外交部副部長伊萬諾夫表示，“俄方會進一步調查此事原委”，但預計不會以這種方式將事件升級，因為外交人員享有豁免權。



此前有報道稱，北德文斯克市的一處軍事試驗場在8月份曾發生一起導彈液體燃料發動機爆炸事件，造成5名俄國家原子能集團公司員工死亡，該試驗場是俄軍最秘密的試驗場之一。



俄羅斯衛星通訊社特約專家斯坦尼斯拉夫·拜肖克在接受採訪時表示：“外交官在兩個層面上是不自由的人。首先，他需要將自己的每一步行動匯報上級，另外還需要同所在國的外交部進行協調。此次的事件，即使是出於某種好奇心，也會對其職業產生負面影響。”同時，不能排除美國外交官此舉是有意的，拜肖克說，在蘇聯電影《居民的錯誤》中，美國間諜身在莫斯科，卻能夠派蘇聯公民去進行調查等工作。鑒於莫斯科和華盛頓現在的緊張關係，如果考慮到間諜活動的話，美國顯然找不到合適的人替他們工作。



原文標題：3名美外交官擅入俄軍事重地被帶走，俄外交部諷：他們“迷路”了



來源：環球網