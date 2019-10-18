中評社北京10月18日電／由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會聯合舉辦的第九屆北京香山論壇籌備工作進展順利、相關準備基本就緒，將於10月20日至22日在北京國際會議中心舉行。



軍事科學院副院長、第九屆北京香山論壇秘書長皮明勇少將在接受記者採訪時介紹，作為具有國際影響力的“一軌半”高端防務與安全對話平台，第九屆北京香山論壇受到世界各國的普遍關注。截至今天，論壇有73個國家和7個國際組織共80個官方代表團530餘人確認參會；還有來自53個國家的100名外方專家學者和60名國內專家學者參會。



第九屆北京香山論壇的主題是“維護國際秩序，共築亞太和平”，共設4個大會議題，分別是“大國關係與國際秩序”“亞太地區安全風險管控”“中小國家利益與共同安全”“國際軍控體系與全球穩定”。平行安排8個分組會議，請與會代表進行學術研討，議題分別為“安全理念創新”“互信機制建設”“亞太安全架構”“海上安全形勢”“國際反恐合作”“中東安全新形勢”“科技創新與國際安全”“人工智能與未來戰爭”。論壇期間，中方還將舉行中外青年軍官學者研討會。



本屆論壇有以下突出特點：一是論壇召開時機重要。本屆論壇是在慶祝中華人民共和國成立70周年的大背景下舉辦的，論壇不僅專門設置了一個特別議題，而且還安排了參觀展覽，為世界各國朋友了解中國的建設發展成就和中國為世界和平發展所作出的積極貢獻提供了一個寶貴機會。



二是論壇主題議題較熱。論壇主題緊扣國際秩序的變化和世界和平的努力，既關注大國關係、中小國家利益、國際安全風險、互信機制建設等國際關係領域的重要問題，也關切海上安全、國際反恐、中東安全等方面的新情況，還重視科技創新、人工智能等科技發展對國際安全、未來戰爭的影響。



三是論壇規模規格攀升。總體上看，外方高官數量和重量級專家學者數量均達到了歷屆以來之最。



四是論壇內容形式多樣。為擴大論壇研討的廣度和深度，在論壇全體會議基礎上，將分組會議的數量由上屆的4個擴增為8個，還設置了中外知名專家對話活動以及若干個專題研討會，如中美關係走向、國際核軍控前景、亞太與“印太”、東北亞安全走向、國際安全“黑天鵝”預測等問題研討。



創辦於2006年的北京香山論壇，迄今已舉辦到第九屆。前四屆論壇定位為國際防務智庫和學者間的“二軌”交流平台。為適應亞太地區安全環境新變化和安全合作新需求，從2014年的第五屆起，論壇擴大規模，提高規格，升級為“一軌半”，在繼續邀請中外知名專家學者參會的同時，增加邀請有關國家的官方代表團出席會議。論壇堅持“平等、開放、包容、互鑒”的理念，致力於集聚智慧、擴大共識、增進互信，推動與各國防務機構、軍隊、國際組織和智庫專家的對話交流與合作，為促進地區安全穩定、維護世界和平發展發揮了積極作用。



第九屆北京香山論壇常務副秘書長徐天昊少將、論壇秘書處辦公室主任趙小卓大校、論壇輿論宣傳組副組長呂立業上校，中國國際戰略學會龔顯福副會長、趙軍高級研究員以及媒體記者等出席新聞通氣會。



原文標題：第九屆北京香山論壇相關準備基本就緒 將於10月20日至22日在北京國際會議中心舉行



來源：環球網